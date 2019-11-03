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Войны памяти: в Харькове суд рассмотрит иск горсовета по проспекту Жукова

Войны памяти: в Харькове суд рассмотрит иск горсовета по проспекту Жукова

В Харькове рассмотрение дела об отмене решения окружного административного суда о переименовании проспекта Жукова на имя Григоренко назначили на 8 ноября.

Об этом Общественному стало известно из постановления Второго апелляционного административного суда от 30 октября.

Вернуть проспекту Петра Григоренко имя Маршала Жукова решили на сессии городского совета в июне. Тогда ряд политических партий и общественных организаций направили иск в суд с требованием отменить и признать противоправным решение горсовета. Этот иск удовлетворили.

Мэрия направила апелляционную жалобу с требованием отменить решение окружного административного суда о признании противоправным переименования проспекта. По этому делу две недели назад открыли производство.

Источник: sprotyv.info

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