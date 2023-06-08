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Волчье логово — бывший военный штаб Адольфа Гитлера в Польше

Волчье логово — бывший военный штаб Адольфа Гитлера в Польше

Волчье логово — это комплект бункеров, окружённый лесом, озёрами и болотами. Это крупнейший и наиболее узнаваемый штаб полевого командования Адольфа Гитлера, который использовался с 1941 по 1945 год. Волчье логово находится в Герложе (недалеко от Кентшина, Варминско-Мазурское воеводство) и сегодня, несмотря на то, что бункер был взорвана отступающими немцами, является большой туристической достопримечательностью, которую посещают почти четверть миллиона туристов в год. Бункеры до сих пор скрывают множество загадок и поражают своими масштабами.

Адольф Гитлер провёл здесь в общей сложности 800 дней, откуда координировалась операция «Барбаросса» и принимались ключевые решения в управлении германской военной машиной. Гитлер покинул этот бункер 20 ноября 1944 года из-за быстрого наступления Красной Армии. 25 января 1945 года комплекс был взорван и заброшен за 48 часов до прибытия советских войск.

Здесь также жили Герман Геринг, Мартин Борман, Вильгельм Кейтель и Альфред Йодль. Также здесь произошло одно из многочисленных покушений на Гитлера — совершенное Клаусом фон Штауффенбергом в июле 1944 года.

Сегодня эти бункеры может посетить любой желающий.

Gierłoż 5, 11-400 Kętrzyn

Волчье логово — бывший военный штаб Адольфа Гитлера в Польше

Волчье логово — бывший военный штаб Адольфа Гитлера в Польше

Волчье логово — бывший военный штаб Адольфа Гитлера в Польше

Волчье логово — бывший военный штаб Адольфа Гитлера в Польше

Волчье логово — бывший военный штаб Адольфа Гитлера в Польше

Волчье логово — бывший военный штаб Адольфа Гитлера в Польше

Волчье логово — бывший военный штаб Адольфа Гитлера в Польше

Волчье логово — бывший военный штаб Адольфа Гитлера в Польше

Волчье логово — бывший военный штаб Адольфа Гитлера в Польше

Джерело: https://www.facebook.com/pln.here

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