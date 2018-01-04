Волкер о войне: Я думаю, что в российском правительстве знают, что их действия в Украине имеют обратный эффект

(Фрагмент интервью)

К. Орлова

― Выступая в декабре в Атлантическом Совете, вы сказали, что 2017 год стал самым ожесточенным в плане столкновений на Донбассе с момента начала конфликта в 2014 году, и что люди ошибаются, считая конфликт замороженным. Но почему так происходит, и ошибаются ли люди потому, что этот конфликт больше не в центре внимания и не освещается достаточно?

К. Волкер

― Да, я думаю, что люди начинают забывать об этом. Они слышат об этом, когда их это удивляет, но потом теряют фокус и двигаются дальше. Но реальность заключается в том, что в последние несколько недель на Донбассе шли самые ожесточенные бои со времен боев в Авдеевке в феврале. В самом начале конфликта в 2014 году столкновения были самыми жестокими, но с тех пор 2017 год стал самым ожесточенным за три года. И не только в контексте жертв среди мирного населения, хотя и они есть до сих пор — только на прошлой неделе после обстрелов из установок «Град» по деревне погибли несколько мирных жителей. Но в целом потери среди населения огромны, и за прошедшие три с половиной года конфликта они только увеличиваются. Инфраструктура во многих местах или уже разрушена, или находится под угрозой разрушения. Большой проблемой сейчас является завод по очистке воды в Донецке. Он находится на территории Украины, но прямо на линии конфликта. И российские войска сейчас очень близко подступили к заводу, на котором хранятся, в том числе, цистерны с хлором. И если по ним попадет оружие, что хлорные пары, которые образуются в результате, будут иметь разрушительные последствия для местного населения. Этот год был очень жестоким в плане конфликта на Донбассе — с артиллерией, снайперами, и так далее. И я думаю, что все это время Россия надеялась, что это надавит на Киев или приведет к смене правительства в Украине на более дружественное по отношению к России, более пророссийское, нормальное, как было раньше, в понимании России. Но в реальности российская интервенция привела к прямо противоположному результату: создала в Украине правительство более националистическое, более скептическое в отношении России и более ориентированное на Запад, чем оно было когда-либо ранее. И это, я думаю, стало непреднамеренным последствием российских действий. И я надеюсь, что это и станет основой разрешения конфликта. Что мы сможем прекратить конфликт и вернуть Украине контроль над ее территориями, прекратить вражду. Потому что, без сомнения, очень грустно видеть, как русские и украинцы воюют друг против друга и убивают друг друга. Так не должно быть.

К. Орлова

― Но что сделало именно 2017 год таким ожесточенным? Почему именно этот год? Это не кажется закономерным, по крайней мере мне.

К.Волкер

Я думаю, что в российском правительстве знают, что их действия в Украине имеют обратный эффект

Источник: echo.msk.ru

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