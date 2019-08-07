Волкер предложил Суркову новую инициативу по Донбассу: о чем речь
В Вашингтоне выступили с инициативой о двусторонней встрече на уровне Сурков-Волкер.
Об этом пишут россСМИ.
«Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым», — сообщил журналистам директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Между тем информированный источник уточнил, что американская сторона предлагает провести встречу в формате Сурков-Волкер в конце августа. По словам собеседника агентства, российская сторона пока сроки возможной встречи не согласовала.
Обсуждения вопросов урегулирования в Донбассе в формате Сурков-Волкер идут с августа 2017 года.
Как сообщала группа «ИС», развертывание миротворческой операции на Донбассе может быть оптимальным вариантом, который обеспечит вывод российских военных и реализацию Минских договоренностей, считает спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.
Источник: sprotyv.info