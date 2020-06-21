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Володимир Горбулін увійшов до Наглядової ради Укроборонпрому

Володимир Горбулін увійшов до Наглядової ради Укроборонпрому

Президент Володимир Зеленський призначив першого віцепрезидента Національної академії наук Володимира Горбуліна членом наглядової ради ДК "Укроборонпром" (за згодою).

Відповідний указ з №242/2020 оприлюднено на сайті глави держави.

Водночас, цим указом припинено повноваження члена наглядової ради "Укроборонпрому" Андрія Єрмака, який зараз очолює Офіс Президента і був призначений членом наглядової ради у жовтні 2019 року.

"Для мене це не фомальність, а велика відповідальність. Майбутнє України – у демократії та незалежності, заснованих на глибоко продуманій політиці військово-промислового будівництва та високих технологій, які – я вірю і знаю – Україна все ще здатна виробляти", – прокоментував рішення Президента Володимир Горбулін.

"Це надзвичайно гарна та своєчасна новина! Підсилення наглядової ради Укроборонпрому Володимиром Горбуліним особливо важливо під час трансформації Конценру та напередодні великої реформи всього оборонно-промислового сектору. Його досвід та візіонерство, глибоке розуміння галузі та сучасних безпекових викликів вкрай важливі та корисні для команди Укроборонпрому, яка сьогодні перетворює концерн на високотехнологічну та конкурентоздатну компанію міжнародного зразка. Також згода такої принципової та непохитної у своїх поглядах людини приєднатися до наглядової ради та посилити нашу команду свідчить про довіру до нас та тих змін, які ми розпочали в Укроборонпромі. Вітаю Володимира Горбуліна on board – це велика честь для нас!", – прокоментував зміни у наглядовій раді Айварас Абромавичус, генеральний директор ДК "Укроборонпром".

Команда Концерну висловлює Андрію Єрмаку подяку за роботу в наглядовій раді "Укроборонпрому". За цей час найвищий керівний орган Концерну ухвалив низку важливих рішень, які дали старт трансформації та реформі корпоративного управління в УОП та на підприємствах-учасниках.

Нагадаємо, наглядова рада, відповідно до п. 34 Статуту ДК "Укроборонпром", складається з п’яти членів, три з яких призначаються Президентом України, а два – уповноваженим органом управління. Члени наглядової ради Концерну, відповідно до п. 35 Статуту ДК "Укроборонпром", затвердженого поставною Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. № 993 "Про деякі питання Державного концерну "Укроборонпром" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4.10.2018 р. № 849), працюють на безоплатній основі і не перебувають з Концерном у трудових відносинах.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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Темы: впк, Украина

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