Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:52
Просмотров: 44

Волонтери відвідали військову частину 92 механізованої бригади Збройних сил України (ВІДЕО)

Волонтери відвідали військову частину 92 механізованої бригади Збройних сил України (ВІДЕО)

Гостей пригостили військовою їжею, показали новітню зброю та техніку.

Чотирикласник Михайло з першого класу допомагає батькам у волонтерській діяльності. Мама хлопця розповідає: син приносить зі школи частину обіда – дитяче молоко та йогурти – і просить передати військовим.

Михайло Данилов, волонтер

– Ким хочеш стати, коли виростеш? – Я ще не знаю. – А хотів би захищати Україну, або бути волонтером? – Я і так вже волонтер.

Мама хлопчика Людмила та її чоловік – приватні підприємці. Родина допомагає воїнам 92 механізованої бригади ЗСУ з перших днів війни. Розповідають: долучилися до програми “Український патріот”, де познайомилися з такими ж волонтерами.

Людмила Данилова, волонтерка

Мы с семьей не могли стоять в стороне с первых дней войны. У нас небольшой бизнес и мы помогали финансово. А потом мы узнали, что наши друзья, наши соседи находятся в зоне АТО и мы не могли оставаться в стороне. Сначала была помощь только нашей семьи, потом присоединились наши друзья и родственники.

На території військової частини 92 механізованої бригади відбулася зустріч волонтерів. Командир показав, як живуть солдати, з чого стріляють та що їдять. А на бріфінгу поскаржився: останнім часом до частини приходять більше жінок, аніж чоловіків.

Володимир Кокарєв, командир 92-ї механізованої бригади ЗСУ

Ми з цьогоріч розпочали програму “Український патріот” у зв’язку з тим, що зменшилася кількість особового складу, а особливо тих, хто йде на військову службу за контрактом. Тому ми вирішили створити таку програму. Розпочали її зі шкіл, а саме з випускників дев’ятих, десятих та одинадцятих класів.

Військовому музею волонтери подарували нові експонати, а директор театру “Березіль” передав безкоштовні квитки на виставу. Волонтер Леонід Харченок поділився враженнями: коли відвідував частину 2014, все було в занедбаному стані. Зараз хлопці відновили більшу частину приміщень

Леонід Харченко, волонтер

З 92 бригадою були навіть цікаві моменти. Наприклад, ми у грудні проїхали Вільховац на кордоні з Російською Федерацією і до нас вийшов хлопець із Харкова. Він був одягнений у довгу, теплу жіночу шубу і у гумових капцях. Дійсно, тоді хлопці були фактично голі, босі і голодні.

92 механізована бригада сформувалася у 2000 році. Хлопці боронили Іловайськ, Станицю Луганську, Щастя та Дебальцеве. Під час боїв частина втратила 59 воїнів.

Источник: objectiv.tv

Автор: Олександр Шемаєв

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Известный харьковский автоблогер грубо нарушил правила (видео)
Сегодня 08:53    111
В Харькове пьяный увел чужого малыша прямо с детской площадки
Сегодня 08:20    131
Третьокурсники Харківського університету Повітряних Сил виконали самостійні польоти на Л-39
Сегодня 07:44    70
Медики не рекомендують купатися на шістьох пляжах Харківщини
Сегодня 07:23    107
В Харькове разгромили офис политической партии: подробности (ФОТО)
Сегодня 06:51    209
Закрытые улицы и объезды
Сегодня 06:29    101
Инструкция для призывника: что делать, если вас остановили на улице и хотят забрать в военкомат
27.06.2019 15:52    280
Арбітражний керівник продав своїй дружині майно підприємства у 40 разів нижче реальної вартості. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт
27.06.2019 08:48    108
В ХОГА обсудили вопросы национально-патриотического воспитания в учебных заведениях области
27.06.2019 08:30    87
В Харьковской области увеличился сбор налогов
27.06.2019 08:12    78
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 