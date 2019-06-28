Волонтери відвідали військову частину 92 механізованої бригади Збройних сил України (ВІДЕО)

Гостей пригостили військовою їжею, показали новітню зброю та техніку.

Чотирикласник Михайло з першого класу допомагає батькам у волонтерській діяльності. Мама хлопця розповідає: син приносить зі школи частину обіда – дитяче молоко та йогурти – і просить передати військовим.

Михайло Данилов, волонтер

– Ким хочеш стати, коли виростеш? – Я ще не знаю. – А хотів би захищати Україну, або бути волонтером? – Я і так вже волонтер.

Мама хлопчика Людмила та її чоловік – приватні підприємці. Родина допомагає воїнам 92 механізованої бригади ЗСУ з перших днів війни. Розповідають: долучилися до програми “Український патріот”, де познайомилися з такими ж волонтерами.

Людмила Данилова, волонтерка

Мы с семьей не могли стоять в стороне с первых дней войны. У нас небольшой бизнес и мы помогали финансово. А потом мы узнали, что наши друзья, наши соседи находятся в зоне АТО и мы не могли оставаться в стороне. Сначала была помощь только нашей семьи, потом присоединились наши друзья и родственники.

На території військової частини 92 механізованої бригади відбулася зустріч волонтерів. Командир показав, як живуть солдати, з чого стріляють та що їдять. А на бріфінгу поскаржився: останнім часом до частини приходять більше жінок, аніж чоловіків.

Володимир Кокарєв, командир 92-ї механізованої бригади ЗСУ

Ми з цьогоріч розпочали програму “Український патріот” у зв’язку з тим, що зменшилася кількість особового складу, а особливо тих, хто йде на військову службу за контрактом. Тому ми вирішили створити таку програму. Розпочали її зі шкіл, а саме з випускників дев’ятих, десятих та одинадцятих класів.

Військовому музею волонтери подарували нові експонати, а директор театру “Березіль” передав безкоштовні квитки на виставу. Волонтер Леонід Харченок поділився враженнями: коли відвідував частину 2014, все було в занедбаному стані. Зараз хлопці відновили більшу частину приміщень

Леонід Харченко, волонтер

З 92 бригадою були навіть цікаві моменти. Наприклад, ми у грудні проїхали Вільховац на кордоні з Російською Федерацією і до нас вийшов хлопець із Харкова. Він був одягнений у довгу, теплу жіночу шубу і у гумових капцях. Дійсно, тоді хлопці були фактично голі, босі і голодні.

92 механізована бригада сформувалася у 2000 році. Хлопці боронили Іловайськ, Станицю Луганську, Щастя та Дебальцеве. Під час боїв частина втратила 59 воїнів.

Источник: objectiv.tv

Автор: Олександр Шемаєв

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