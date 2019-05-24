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Волонтеры отремонтировали палатку "Все для победы" (видео)

Волонтеры отремонтировали палатку Все для победы (видео)

Волонтеры обновили палатку "Все для победы" на площади Свободы, которая пострадала в результате пожара.

Об этом сообщает "Інфоцентр Євро Харків" в Facebook.

Активисты отмечают, что они установили новую крышу, вывеску "Все для перемоги" и флаги, а также покрасили раму над входом в палатку.

Кроме того, по их информации, на главной площади города сейчас проходит фотовыставка "Аллея харьковских героев". 

Напомним, пожар в волонтерской палатке произошел ночью 20 мая. Правоохранители открыли уголовное дело по статье "умышленное повреждение имущества".


Агентство Телевидения Новости

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