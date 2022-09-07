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Воїни-десантники збили два російських штурмовика Су-25

Воїни-десантники збили два російських штурмовика Су-25

Сьогодні, 7 вересня, в одному з районів виконання завдань підрозділами протиповітряної оборони (25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада та 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ) були успішно збиті два російських штурмовика Су-25 «Грач». Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Броньовані літаки окупантів були назавжди приземлені розрахунками ПЗРК «Ігла».

На відео зафіксовано бойову роботу зенітників 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

Як повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, один з ворожих літаків було збито у Харківській область. «В рашистів мінус один Су-25. Район Волохів Яр Бригадирівка».

Агентство Телевидения Новости

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