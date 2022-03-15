Воєнний стан подовжено ще на 30 діб

Верховна Рада України подовжила воєнний стан з 26 березня ще на 30 діб у зв’язку з агресією РФ на території нашої країни, повідомляє УНІАН.

Таким чином воєнний стан подовжено до 25 квітня.

Воєнний стан в Україні на 30 діб було запроваджено 24 лютого, після того, як Російська Федерація пішла на повномасштабне вторгнення: ворог спершу бомбив військові об’єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь і Одесу.

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