ВООЗ каже, що в 2022-му пандемію ковіду вдасться подолати. Але за певних умов

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявив, що він оптимістично налаштований щодо того, що пандемія коронавірусу в 2022 році буде подолана - якщо країни світу співпрацюватимуть, щоб стримати її поширення.

Доктор Тедрос Аданом Гебреєсус у своїй новорічній заяві застеріг від "вузького націоналізму та накопичення вакцин".

Цю заяву він зробив рівно через два роки після того, як ВООЗ вперше повідомила про випадки невідомого штаму пневмонії в Китаї.

За цей час у світі зареєстрували 287 мільйонів випадків Covid-19, а померло майже 5,5 мільйона людей.

У всьому світі люди відзначають новий рік, але святкування мають менші масштаби, і влада багатьох країн прагне запобігти великим скупченням людей.

Коронавірус залишається частиною повсякденного життя: хвороба, яка закрила кордони, розділила сім'ї та подекуди зробила неможливим вихід з дому без маски.

Однак попри це, промова очільника ВООЗ прозвучала оптимістично - він зазначив, що зараз є набагато більше засобів для лікування Covid-19.

Але він попередив, що нерівність у розподілі вакцин, яка триває досі, збільшує ризик еволюції вірусу.

"Вузький націоналізм і накопичення вакцин у деяких країнах підірвали рівність і створили ідеальні умови для появи штаму Омікрон, і чим довше триває нерівність, тим вище ризик того, що вірус еволюціонуватиме таким чином, який ми не можемо передбачити чи запобігти йому", - він сказав.

"Якщо ми покінчимо з нерівністю, ми покінчимо з пандемією", - додав він.

Тим часом у світі:

● Південна Африка, де вперше повідомили про Омікрон, скасувала нічну комендантську годину після того, як оголосили, що країна, ймовірно, подолала пік нових інфекцій.

● Німецький вірусолог Крістіан Дростен заявив на телеканалі ZDF, що він очікує на "відносно нормальну" зиму, посилаючись на дані, які свідчать про те, що випадки захворювання на Омікрон не такі важкі.

● Декілька країн, включно з Британією, Італією та Грецією, повідомили про рекордну кількість випадків

● Тисячі рейсів скасували (майже половина з них у США), оскільки авіакомпанії борються із хворобами екіпажу

● Представники охорони здоров'я Франції заявили, що Омікрон зараз є домінантним штамом у країні. Президент Макрон сказав, що наступні тижні будуть важкими, але він "оптимістично налаштований на наступний рік".

● Ізраїль став однією з перших країн у світі, яка схвалила четверту вакцинацію від ковіду.

У своїй заяві д-р Гебреєсус також згадав про низький рівень вакцинації.

Хоча більшість населення в Європі та Америці отримала принаймні одну дозу вакцини, мети ВООЗ щодо 40% повного курсу щеплень у кожній країні до кінця 2021 року в більшості країн Африки досягти не вдалося.

Очільник ВООЗ раніше критикував заможні країни за те, що вони "прибрали до рук" світові запаси вакцин та повністю вакцинували більшу частину свого населення, тоді як інші досі чекають на перші дози.

ВООЗ поставила нову мету на 2022 рік: вакцинувати 70% людей у ​​всіх країнах до липня, щоб покласти край пандемії.

Источник: bbc.com

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