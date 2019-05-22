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Вопрос о повышении тарифов рассмотрят на исполкоме горсовета - ХАЦ

Вопрос о повышении тарифов рассмотрят на исполкоме горсовета - ХАЦ

Как сообщили в "Харьковском антикоррупционном центре", сегодня, 22 мая, исполком горсовета планирует рассмотреть вопрос повышения тарифов на проезд в метрополитене и наземном электротранспорте.

"Одним из вопросов будут рассматривать тарифы в харьковском наземном электротранспорте и подземке. Приглашаем спросить, почему не учтены никакие предложения по совершенствованию работы транспортных КП, почему не выполняется решение судов и каким образом будет происходить законный процесс возвращения харьковчанам их средств", - говорится в сообщении .

Отметим, заседание исполкома состоится сегодня в 15:00.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: ЖКХ

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