Вопрос решен: Эрдоган послал четкий сигнал США по российским ракетам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки компонентов российской системы ПВО С-400 начнутся в июле, и это решенный вопрос.

Выступая перед журналистами после возвращения с саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе, Эрдоган заявил, что обсуждал тему поставок системы С-400 с Россией, сообщает NTV Turk.

«Конечно, вопрос с С-400 решен», — заявил президент Турции.

Он также добавил: «Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля».

Эрдоган также указал, что, несмотря на давление со стороны Вашингтона, его страна не намерена идти на компромисс и отказываться от контракта с Россией. По его словам, Москва предоставила Анкаре очень выгодные условия, и Турция намерена вести себя порядочно, выполняя достигнутые договоренности.

В отношении угроз США о возможном прекращении участия Турции в программе F-35, Эрдоган назвал такие действия Вашингтона «некрасивыми». Он пообещал обсудить тему с Дональдом Трампом во время саммита G-20 в Японии. По мнению президента Турции, данный вопрос еще не поздно решить при помощи «телефонной дипломатии».

«По крайней мере, я хочу в это верить», — подчеркнул Эрдоган.

Источник: sprotyv.info

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