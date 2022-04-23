Ворог вивів з кримської бази у Чорне море чотири субмарини

Російські загарбники в ніч на 23 квітня не обстрілювали Одесу, але вивели з кримської бази у відкрите море чотири підводні човни, спроможні запускати крилаті ракети з глибини до 50 метрів. Тому ймовірність ракетних ударів з моря доволі висока.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Телеграмі.

«Ніч пройшла в Одесі та області без обстрілів, хоч і з сигналами повітряної тривоги. Сили оборони надійно контролюють ситуацію, а також здійснюють контрдиверсійну роботу… Знаємо, що ворог вивів на патрулювання в Чорне море чотири субмарини, озброєні крилатими ракетами типу «Калібр». Тому ймовірність завдання ракетних ударів залишається високою», - зазначив Братчук.

Речник ОВА додав, що йдеться про російські підводні човни проєкту 877 «Палтус», які спроможні запускати ракети з глибини до 50 метрів, що не дозволяє радарам і супутникам ефективно їх фіксувати.

Братчук також закликав жителів області дотримуватись 23-24 квітня, під час зустрічі Великодня - з чистими помислами та молитвами за нашу перемогу – вимог повітряної безпеки і комендантської години.

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на Генштаб ЗСУ, у Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району бойових дій та ведення розвідки.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається покращити своє тактичне положення та закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області, зазнаючи значних втрат у техніці.

Источник: ukrinform.ua

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