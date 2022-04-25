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Ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, що окупанти згенерували станом на ранок 25.04.2022 року

Ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, що окупанти згенерували станом на ранок 25.04.2022 року

Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, що окупанти згенерували станом на ранок 25.04.2022 року.

● Пропагандистські ЗМІ рф почали тиражувати тези про те, що «США не запроваджують санкції проти а.кабаєвої через побоювання, що в.путін «відреагує агресивно», а це означає лише одне – американці злякалися гніву російського лідера».

- Застерігаємо: це – маніпуляція!

● Згідно із заявою командира незаконного збройного формування «П’ятнашка» (ОРДО), «в українських військових є проблеми з боєприпасами». Водночас, повідомлено про втрату захисниками України більшої частини техніки, переданої Заходом.

- Застерігаємо: це – дезінформація!

● «Після початку війни в Україні Заходу не вдалося налаштувати більшу частину світу проти рф, а країни, що представляють більшість людства, не зайняли жодної позиції в цьому конфлікті», – повідомляється в пропагандистських ЗМІ рф.

- Застерігаємо: це – маніпуляція!

Зупинимо #інфотерор

Источник: https://twitter.com/ @verkhovna_rada

Новости портала «Весь Харьков»

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