Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, що окупанти згенерували станом на ранок 25.04.2022 року.

● Пропагандистські ЗМІ рф почали тиражувати тези про те, що «США не запроваджують санкції проти а.кабаєвої через побоювання, що в.путін «відреагує агресивно», а це означає лише одне – американці злякалися гніву російського лідера».

- Застерігаємо: це – маніпуляція!

● Згідно із заявою командира незаконного збройного формування «П’ятнашка» (ОРДО), «в українських військових є проблеми з боєприпасами». Водночас, повідомлено про втрату захисниками України більшої частини техніки, переданої Заходом.

- Застерігаємо: це – дезінформація!

● «Після початку війни в Україні Заходу не вдалося налаштувати більшу частину світу проти рф, а країни, що представляють більшість людства, не зайняли жодної позиції в цьому конфлікті», – повідомляється в пропагандистських ЗМІ рф.

- Застерігаємо: це – маніпуляція!

Зупинимо #інфотерор

Источник: https://twitter.com/ @verkhovna_rada

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