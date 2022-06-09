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Восемь лет назад Борис Немцов достаточно лаконично охарактеризовал Владимира Путина. Всего двумя словами

Восемь лет назад Борис Немцов достаточно лаконично охарактеризовал Владимира Путина. Всего двумя словами

Проблема современного мира, особенно западного, в том, что они ищут пути решения проблем, полагаясь на здравомыслие источника этих проблем. Но какое может быть здравомыслие у человека, который уже, по сути, стал инициатором проблем глобального масштаба?

На протяжении всего этого времени мы рассматривали самые разные сценарии того как россия может себя повести. Эксперты, политологи, аналитики, публиковали десятки и сотни статей ежедневно с прогнозами, в которых всегда учитывались такие вещи как рационализм и логика.

Рационально ли россии признавать “днр-лнр”? Логично ли россии вторгаться в Украину? Нет.

Ночь с 23 на 24 февраля показала, что оценивать и прогнозировать поступки россии нужно напрочь забыв о логике, рационализме и тем более – здравом смысле.

Мы имеем дело с непредсказуемым, неадекватным бабуином.

Источник: https://t.me/zloyodessit/10885

Новости портала «Весь Харьков»

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