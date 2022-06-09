Восемь лет назад Борис Немцов достаточно лаконично охарактеризовал Владимира Путина. Всего двумя словами

Проблема современного мира, особенно западного, в том, что они ищут пути решения проблем, полагаясь на здравомыслие источника этих проблем. Но какое может быть здравомыслие у человека, который уже, по сути, стал инициатором проблем глобального масштаба?

На протяжении всего этого времени мы рассматривали самые разные сценарии того как россия может себя повести. Эксперты, политологи, аналитики, публиковали десятки и сотни статей ежедневно с прогнозами, в которых всегда учитывались такие вещи как рационализм и логика.

Рационально ли россии признавать “днр-лнр”? Логично ли россии вторгаться в Украину? Нет.

Ночь с 23 на 24 февраля показала, что оценивать и прогнозировать поступки россии нужно напрочь забыв о логике, рационализме и тем более – здравом смысле.

Мы имеем дело с непредсказуемым, неадекватным бабуином.

Источник: https://t.me/zloyodessit/10885

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