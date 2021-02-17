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Восточный фланг НАТО: Столтенберг предлагает увеличить расходы на сдерживание РФ

Восточный фланг НАТО: Столтенберг предлагает увеличить расходы на сдерживание РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что во время встречи министров обороны 17-18 февраля предложит им увеличить расходы на военную деятельность на восточном фланге НАТО вблизи границ с Россией. Об этом он заявил во время пресс-конференции 15 февраля, пишет «hromadske».

В частности, Столтенберг заявил, что хочет предложить лидерам «амбициозный план для трансатлантической безопасности и обороны».

«Я буду предлагать увеличить расходы НАТО на нашу основную деятельность по сдерживанию и обороне. Это позволит поддержать развертывание сил союзников в наших боевых группах на восточном фланге альянса, деятельность воздушной полиции, развертывание морских сил и проведение учений», ㅡ сказал генсек НАТО.

Он отметил, что увеличение общих расходов покажет силу преданности НАТО пятой статье Североатлантического договора, который отмечает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-партнеров в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на всех.

«Я также предложу усилить обучение и наращивание потенциала для соседних стран-партнеров, так как профилактика лучше вмешательства», ㅡ сказал Столтенберг.

Напомним, после начала российской агрессии в Украине НАТО начало в ответ наращивать военное присутствие на восточном фланге альянса. В частности, под руководством европейских стран в Эстонии, Литве, Латвии и Польше разместили несколько батальонов НАТО.

Источник: sprotyv.info

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Темы: нато

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