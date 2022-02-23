Возле экопарка строят надземный пешеходный переход

В этом году стартовали работы по строительству надземного пешеходного перехода возле экопарка.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

В настоящее время смонтированы металлические конструкции перехода. Работы выполняются в пределах капитального ремонта участка автодороги М-20 «Харьков – Щербаковка» (г. Белгород) км 12+120 — км 12+620.

Подрядная организация: ООО «МОСТРОЙКОМ». Работы планируется завершить в конце 2022 года.

По информации Службы автомобильных дорог в Харьковской области планируется устроить надземный пешеходный переход с лифтом. К нему необходимо провести определенные коммуникации: дополнительные тротуары, отдельный «ковш» с автобусной остановкой и дополнительной полосой.

«Для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам дорожной инфраструктуры воплощаем Национальную стратегию безбарьерного пространства на дороге государственного значения Харьковщины», — подчеркивают в САД.

Так, с учетом физической безбарьерности, на объекте планируется устроить:

бордюрный пандус;

лифт, который будет встроен в надземный пешеходный переход;

тактильную плитку на тротуарах и возле автобусной остановки;

светофор.

«Будьте максимально внимательны, соблюдайте скоростные ограничения и двигайтесь в соответствии с временной дорожной разметкой и установленными знаками в местах проведения ремонтных работ и вблизи дорожной техники!», — призывают участников дорожного движения в Службе.

Агентство Телевидения Новости