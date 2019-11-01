Возвращение наказания за незаконное обогащение: как голосовали народные депутаты

Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла во втором чтении президентский закон относительно конфискации незаконных активов чиновников и наказании за приобретение таких активов, вернув уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Как народные депутаты поддержали инициативу Владимира Зеленского, сообщает Слово и Дело.

По данным издания, закон поддержали 259 народных депутатов, 7 выступили «Против» (все из ОПЗЖ), 36 – воздержались и 73 – не голосовали.

Фракция «Слуга народа» дала за законопроект Зеленского 227 голосов «За», 11 человек – не голосовали и 14 – отсутствовали. От внефракционных нардепов было 7 голосов «За», двое – воздержались, 15 – не голосовали, 10 – отсутствовали.

А вот фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» 7 голосов оказались «Против», 8 – воздержались, 18 – не голосовали и 11 – отсутствовали.

В «Европейской солидарности» законопроект поддержали 7 членов фракции: двое воздержались, 12 – не голосовали и 6 – отсутствовали.

В «Голосе» 19 из 20 нардепов выступили «За».

Ни одного голоса не дала фракция «Батькивщины»: 14 депутатов воздержались, 4 – не голосовали, 6 – отсутствовали.

Группа «За майбутнє» тоже не дала голосов в пользу законопроекта: 10 – воздержались, 13 – не голосовали.

Агентство Телевидения Новости