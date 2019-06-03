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Возвращение РФ в ПАСЕ вызовет кризис в Совете Европы

Возвращение РФ в ПАСЕ вызовет кризис в Совете Европы

Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы на условиях Москвы приведет к новому кризису в организации.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в интервью DW.

«Пойти на уступки означает принять российский шантаж, что будет плохим примером для других членов СЕ. Этот политический процесс может закончиться существенным подрывом доверия к Совету Европы со стороны правозащитников, общественных организаций, реформаторов. Будет очень плохо, если Совет Европы продемонстрирует, что кто-то одержал победу, а кто-то — поражение. Это приведет к новому кризису в организации, возможно, более серьезному, чем было», — сказал Арьев.

«Я могу согласиться с опасениями правозащитников по поводу того, что в случае выхода России она перестанет быть частью Европейского суда по правам человека. Это — довольно сильный аргумент. Однако, с другой стороны, Россия не сделала ни одного, даже самого маленького шага к выполнению требований Совета Европы», — сказал Арьев.

По его словам, среди национальных делегаций более или менее сплоченную, единодушную позицию имеют Украина, Грузия, Швеция, Польша. Они считают, что безусловного возвращения России в ПАСЕ быть не может.

«Позиции других делегаций разделились в зависимости от политических групп, личных убеждений депутатов. На последнем заседании постоянного комитета ПАСЕ в Париже подавляющее большинство выступающих высказывалась критически в отношении этих планов. Но однозначных выводов я делать не могу, так как многие просто промолчали», — отметил депутат.

Источник: sprotyv.info

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Темы: ес

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