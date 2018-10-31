Возвращение с победой: в Харькове больше сотни будущих танкистов встретили призера Игр Непокоренных Василия Омельченко

Желто-голубые цветы и поздравления с победой. Участника сборной Украины Игр Непокоренных Василия Омельченко в Харькове торжественно встретили больше сотни будущих танкистов.

Молодец! Молодец!

Василий участвовал в боевых действиях на Донбассе в качестве механика-водителя танка Т-64, затем получил травму, попав под минометный обстрел. Вскоре решил стать офицером и сейчас он - курсант 5-го курса Военного института танковых войск НТУ "ХПИ". К участию в Играх Непокоренных, рассказывает, готовиться было трудно: регулярные сборы и тренировки - по несколько часов в день. Украине Василий принес сразу две медали. Золотую Омельченко взял в забеге на 400 метров, серебрянную получил за прыжки в длину. Больше всего запомнил поддержку болельщиков на трибунах в Сиднее и встречу с футбольной звездой - Дэвидом Бэкхемом.

Василий Омельченко, призер Игр Непокоренных:

Особисто дуже задоволений, що з ним зустрівся, фотографія спільна, згадка вже на всю пам'ять буде - Ви любите футбол? - Да. Не у всіх така фотографія, навєрно, єсть. В Австралії за нас вболівали дуже велика делегація Українців. Всі вболівали. З трибун кричали "Слава Україні", було дуже приємно і даже воно допомагало показувати такі результати.

Преподаватель Василия - Вячеслав Гунченко рассказывает, с самого начала учебы в ВУЗе курсант постоянно участвовал во всех спортиных мероприятиях. Признается, сомневался, сможет ли он заниматься спортом после тяжелых ранений, полученных на Востоке, но Василий доказал, что он - победитель по духу.

Вячеслав Гунченко, и.о. нач. кафедры физической подготовки:

Сила духу і впевненість така,у нього була на вищому рівні, і коли ми, навіть, проводили змагання наші інститутські заходи, він дуже боровся за ці результати. Такий переможний дух у нього. Якісні показники дуже високі.

До соревнований и во время Василия поддерживал и прошлогодний призер Игр Непокоренных Олег Зимников. Самое главное, о чем говорил - верить в свои силы.

Олег Зимников, призер прошлогодних Игр Непокоренных:

Морально його підтримував, намагався налаштувати на цю дистанцію, тренування фізичне – це одне, а емоції, які можуть виникнути під час старту та на дистанції – це зовсім інший рівень.

В харьковском ВУЗе подчеркивают, обязательно будут готовить участников и на следующие Игры Непокоренных. В общем, по итогам международных соревнований этого года в Сиднее сборная Украины собрала 20 медалей - 7 золотых, 10 серебрянных и 3 бронзовые.

Агентство Телевидения Новости