Вперше з’явився шанс великого майбутнього для України, але точка неповернення ще не пройдена – Президент

«Вибір особистої дороги до успіху для кожного з вас нерозривно пов'язаний з вибором і фантастичним майбутнім усієї України, тим вибором, який нам належить зробити через декілька днів. Цей вибір надзвичайно відповідальний. Він відповідальний, хоча б тому, що його могло і не бути», - наголосив Президент Петро Порошенко на зустрічі зі студентами та професорсько-викладацьким складом Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Глава держави підкреслив, що ми живемо в умовах агресії Росії проти України і Путін не припиняє спроб реалізувати плани по знищенню нашої держави як вільної, незалежної, суверенної.

«Нашу долю Путін ще п’ять років тому хотів вирішити без нас, за нас. Хотів перетворити Україну на аморфний конгломерат територій, розчинений у «русском мире». Дуже не подобалося йому прагнення волі і свободи нашого свободолюбного народу», - сказав Петро Порошенко.

«Щоб поламати плани Путіна першими віддали свої життя Герої Небесної Сотні, серед яких був студент Бережанського агротехнічного інституту, що входить до складу вашого Університету, Устим Голоднюк. У збройній боротьбі проти російської агресії взяли участь майже 80 студентів та викладачів Університету. Дев’ятеро героїв віддали своє життя за свободу і незалежність України. Завдяки цій мужності, завдяки героїзму наших хлопців і дівчат ми зберегли незалежність України і отримали можливість самим обрати своє майбутнє», - наголосив Президент та підкреслив, що від нас залежить, щоб ціна, яку заплатив український народ, була недаремна.

«У нас з вами, нарешті, можливо вперше з’явився шанс побудувати велике майбутнє для України, великі можливості для кожного її громадянина. Ми дуже далеко пройшли європейським шляхом. Але, на жаль, точку неповернення, ми ще не пройшли», - зауважив Глава держави.

«Але великий успіх в тому, що ми вже зробили. Бо кожен наш крок – це поразка Путіна, це наша впевненість у своїх силах, це повага до України партнерів з ЄС, НАТО та США. Україна ніколи не мала такого величезного авторитету. Це наша з вами заслуга», - додав Президент.

«Важливо, щоб в наступні п’ять років реалізації нашого плану Україна впритул наблизилися до членства в Євросоюзі і НАТО. Будемо реалістами, будемо казати тільки правду. Можливо ми й не перетнемо ще фінішну стрічку, але в наступні п’ять років, вже точно, ми пройдемо точку неповернення», - зауважив Петро Порошенко.

Источник: president.gov.ua

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