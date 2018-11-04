Впервые за 19 лет состоялось боевое применение мобильного ЗРК С-300В1: ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ВИДЕО

В Украине впервые за 19 лет состоялось боевое применение мобильного ЗРК С-300В1.

Об этом в Facebook сообщил начальник Генерального штаба ВикторМуженко.

"В течение последних дней находился на учениях подразделений противовоздушной обороны на юге Украины. Результаты стрельб подтвердили наши возможности по существенному наращиванию боевого состава в максимально возможные короткие сроки.

Впервые за 19 лет состоялось боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет которого уничтожил две цели. Успешные боевые пуски из восстановленных ЗРК малой и средней дальности, а также испытания модернизированных систем управления огнем открывают перспективы дальнейшей загрузки украинского ОПК ", - сообщил он.

Источник: prm.ua

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