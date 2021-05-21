Впервые за 311 лет оригинал Конституции Филиппа Орлика попадет в Украину.

Об этом сообщается на сайте Харьковской облгосадминистрации.

По поручению Президента МИД обратилось в Швецию с просьбой предоставить оригинал латиноязычной версии Конституции Филиппа Орлика (1710) для ее временного экспонирования в стране.

«Я обещал сюрприз, и теперь это уже не секрет: мы возвращаем Украине Украину, - рассказывает Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. - Присутствие оригинала Конституции уже в независимом государстве - это еще один шаг восстановления нашей исторической преемственности со времен Руси, Казацкой державы, Украинской Народной Республики и по сей день».

Оригинал Конституции Филиппа Орлика предоставят Украине для экспонирования в рамках празднования 30-й годовщины независимости.

Как рассказал министр, «это были очень сложные переговоры, нам предлагали копию, но мы хотели только оригинал, который никогда не был в Украине. И поэтому я особенно благодарен Швеции за проявление настоящей солидарности с Украиной и взаимной готовности в дальнейшем развивать тысячелетние связи между нашими народами».

По словам министра, Конституция Орлика будет не единственным шведским экспонатом - Линчепингская городская библиотека согласилась предоставить для временного экспонирования в Украине Гетманскую булаву, которая, по легенде, после Гетмана Ивана Мазепы принадлежала Гетману Филиппу Орлику.

Агентство Телевидения Новости