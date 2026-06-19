Впливова блогерка Лора Лумер зізнається: "Я повелася на російську пропаганду". Чи означає це зміну ставлення MAGA до України

Протягом тривалого часу американський консервативний рух MAGA (Make America Great Again) демонстрував стійку скептичність щодо підтримки України та подекуди відкриту симпатію до наративів кремля

Проте інформаційне поле всередині найближчого оточення Дональда Трампа, здається, починає тріщати під тиском реальності. Сенсаційні заяви однієї з найрадикальніших та найвпливовіших блогерок руху, 33-річної Лори Лумер, свідчать про можливий початок масштабної трансформації поглядів американських правих. Як зазначив український журналіст Остап Яриш, останній стрім Лумер може демонструвати цей зсув, відкриваючи нову сторінку в дискусії консерваторів щодо російсько-української війни.

● "Поки я не маю гадки, чи зміна думки Лори Лумер – ситуативна, чи це початок її еволюції та усвідомлення, чим насправді є росія. Безперечно, вона — одна з найбільш скандальних фігур у консервативному світі США. Але при цьому і одна з найвпливовіших, яку слухають мільйони MAGA-республіканців, серед яких і сам Дональд Трамп. Звісно, можна говорити – а де ж раніше була Лумер — і чому їй зайняло стільки часу дійти до таких очевидних речей. Можна ставити під сумнів щирість її заяв. Це валідні аргументи. Але так чи інак, в України принаймні на якийсь час зʼявився дуже несподіваний і корисний союзник. І цим точно не варто нехтувати", - відзначив Яриш.

Що саме сказала Лумер

У свіжому епізоді свого подкасту Loomer Unleashed (і в супровідних постах на X) Лумер досить відверто пояснила свою еволюцію. Вона описала, як після років "російської змови" та "втручання в вибори" багато консерваторів втомилися від теми росії і почали ставитися до неї із симпатією — "наче вдягнули рожеві окуляри". Критика росії автоматично сприймалася як чергова атака на Трампа.

Але тепер, за її словами, картина змінилася:

● "Коли я чую, як росіяни заявляють: "Ми маємо денацифікувати Україну" або "Ми повинні продовжувати нашу жорстоку війну проти України", водночас позиціонуючи себе як православну християнську державу, хоча насправді вони вбивають сотні тисяч молодих українських християн і підтримують справжніх неонацистів у США, я думаю: "Ого, ми повелися на російську пропаганду". І я сама на неї повелася", - визнає Лумер.

Вона прямо говорить про ракетні удари по мирних житлах посеред ночі, переслідування християн, руйнування церков і лицемірство "денацифікації". При цьому Лумер, як і раніше, виступає проти надання Україні американської допомоги (позиція "America First"). Але тепер вона чітко розділяє: можна не надсилати гроші – і водночас не виправдовувати російську агресію та варварство.

● "путін називає своє вторгнення "спеціальною військовою операцією" для "денафікації" України, але те, що він насправді має на увазі, — це зрівняти їхні міста з землею в руїни так, як радянські війська робили з справжніми нацистами. Фраза "Україна повна нацистів" використовується як зброя, щоб виправдати продовження вторгнення в Україну, але якби росія справді була антинацистською, їхні державні ЗМІ не вирізали б і не просували подкасти від аналітиків "Прокинутого Рейху", які щодня вивалюють нацистську риторику. Ось так працює пропаганда. Вона бере крихітку правди й будує з неї зброю, щоб спотворити уми людей", - каже Лумер.

Що стало каталізатором зміни позиції

Зміна Лумер – це не раптовий просвітлення "на рівному місці". Збіглося кілька факторів одночасно:

Особисте свідчення з України. Її кореспондент і редактор Ендрю Мур (Andrew Moore) побував у Києві та Одесі саме під час масованих обстрілів. Він ночував у сховищах, чув звук "шахедів" і балістичних ракет, бачив руйнування, зокрема пошкодження історичних об’єктів (згадується Києво-Печерська лавра). Після поїздки він публічно написав про стійкість українців, інновації, красу міст і про те, що росія веде не лише військову, а й культурну війну. Лумер активно поширювала його репортажі.

Гострий конфлікт із Кендес Овенс (і ширше – з "відколотою" частиною MAGA). Лумер давно критикує Овенс, Такера Карлсона та інших за недостатню лояльність Трампу та за позицію щодо Ірану/Ізраїлю. Коли Овенс поїхала до росії, виступила на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (SPIEF), дала інтерв’ю RT і почала хвалити росію – для Лумер це стало червоною ганчіркою. Вона звинуватила Овенс у співпраці з ворогами Ізраїлю та в тому, що та "аудіонує" на роль нової Сноуден (видав таємниці Пентагону). російська пропагандистська машина активно піарила поїздку Овенс – і це лише посилило реакцію Лумер.

Тобто таке поєднання прямого свідчення ситуації всередині України і особистого суперництва всередині руху дало потужний ефект. До того ж, не варто забувати, що чи не всі західні аналітики останніми місяцями говорять про перевагу України на полі бою, а успішні далекобійні удари по нафто-переробних заводах працюють не гірше, ніж міжнародні санкції.

Хто така Лора Лумер і чому це важливо: наслідки для України

Лумер — не рядова блогерка. Вона єврейка, непохитна прихильниця Ізраїлю та Нетаньягу, має прямий доступ до Трампа (буває в Овальному кабінеті), впливає на кадрові рішення в адміністрації (їй приписують роль у звільненнях кількох посадовців, зокрема в Раді національної безпеки). Вона – один із найгучніших "охоронців лояльності" в MAGA.

Коли така людина публічно каже "я повелася на російську пропаганду" – це не просто особистий пост. Це може бути глибшою зміною у самому русі MAGA. Також її слова можуть вплинути на частину аудиторії в мільйони людей, які раніше повторювали тези про "українських нацистів", "денацифікацію" та "втому від теми росії". Таким чином в України можуть з’явитися нові союзники всередині США, що важливо для подальшої підтримки і пошуків способів тиску на режим в кремлі.

Тож, які наслідки можливих змін?

● Для України: З’являється несподіваний і потенційно корисний голос у самому центрі MAGA. Не союзник у питанні допомоги, але союзник у боротьбі з російськими наративами. Це важливо, бо частина консервативної аудиторії США досі споживає кремлівські меседжі через подкасти та альтернативні медіа. Можливе послаблення найжорсткіших про-російських голосів у русі (принаймні на час).

● Для MAGA-руху: Це ще одне підтвердження глибоких тріщин з зовнішньополітичних питань (Україна + Іран + ставлення до "America First" у чистому вигляді). Лумер атакує тих, хто, на її думку, зраджує Трампа або Ізраїль – і росія тут стає частиною цієї боротьби та втрачає симпатії прихильників президента США. Також показує, що навіть у "трампістському" середовищі є межа, за якою виправдовувати російську агресію стає токсичним (особливо коли є прямі свідчення і конфлікт з "відколотими" фігурами типу Овенс).

● Для самої Лумер: Хоч критики вже називають це ситуативною зміною через особисту ворожнечу з іншими членами MAGA, але прихильники України хвалять її за чесність. Сама Лумер, схоже, намагається утримати баланс, мовляв, можна не давати гроші Україні і водночас не захищати росію.

Чи це початок ширшої зміни?

Поки що рано говорити про масову трансформацію MAGA. Багато впливових голосів (включаючи частину ізоляціоністів) досі скептично ставляться до допомоги Україні. Але те, що одна з найгучніших і найближчих до Трампа фігур публічно визнала маніпуляцію російською пропагандою – це вже маркерна подія.

Особливо символічно, що каталізатором стали не абстрактні аргументи, а конкретний репортаж людини, яка побувала під обстрілами, і внутрішній конфлікт у русі, що дало поштовх переосмислити російсько-українську війну та відійти від пропаганди кремля. Тобто Україна отримала несподіваного союзника в боротьбі за інформаційний простір американської правої аудиторії. І цим, як справедливо зазначив Остап Яриш, точно не варто нехтувати – навіть якщо мотивація Лумер змішана, а позиція щодо допомоги залишається жорсткою.

Час покаже, чи це разова емоційна реакція, чи початок більш глибокої еволюції поглядів у частині MAGA. Якщо цей процес справді набере обертів, кремль може зіткнутися з доволі неприємною проблемою: найефективнішими критиками російської пропаганди в США раптом стануть люди, які ще вчора були її найвдячнішою аудиторією.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»