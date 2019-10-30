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ВР поддержала законопроект о статусе добровольцев: за что голосовали

ВР поддержала законопроект о статусе добровольцев: за что голосовали

Парламент Украины одобрил в первом чтении проект закона, определяющий правовой статус добровольцев.

Поддержали документ 323 народных избранника.

Законопроект №2045-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции» предлагает добавить в перечень участников боевых действий добровольцев, выполнявших боевые задачи антитеррористической операции в районах ее проведения не менее 30 календарных дней (независимо от перерывов), во взаимодействии с ВСУ, МВД, Нацполицией, Нацгвардией, СБУ и и другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

«При этом предлагается не распространять этот статус на работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения антитеррористической операции, а также лиц, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведению антитеррористической операции (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность). Законопроектом предлагается также установить механизм принятия решения о предоставлении статуса участника боевых действий таким лицам и устанавливаются соответствующие основания. Кроме того, законопроектом также предлагается распространить соответствующие государственные социальные льготы и гарантии на этих лиц и членов их семей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Источник: sprotyv.info

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Темы: война, рада

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