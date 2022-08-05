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Временно непригодным к службе мужчинам разрешается выезд за пределы Украины

Временно непригодным к службе мужчинам разрешается выезд за пределы Украины

Временно непригодным к службе мужчинам разрешается выезд за пределы Украины при наличии подтверждающих документов - ГПСУ

"Согласно абз. 3 ч. 1 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву на ВС во время мобилизации военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии)", - объяснили в Госпогранслужбе.

Джерело: https://t.me/vekha/45384

Новости портала «Весь Харьков»

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