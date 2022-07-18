Время хромой утки

Мертвый сезон, а Путин запускает замороженный доселе процесс значимых кадровых ротаций и работает персонально в режиме бешеного принтера, посылая ряд сигналов звеньям вертикали. Главным образом диктатор даёт понять свою дееспособность и сохранение интереса к участию в политической жизни федерации хотя бы на краткосрочную перспективу. Фактически в стране начали прощупывать ситуацию перед президентскими выборами 2024 года. До них остаётся каких-то 19 месяцев, а это значит, что электоральный процесс уже запущен. Правда, возникает резонный вопрос: с каким багажом хромая утка подходит к этой дате?

Здесь Путин обеими ногами попал в капканы.

Один из них – это пресловутая "спецоперация", которая ситуативно взметнула его рейтинг до небес. Возникли большие надежды касательно победы "второй армии мира", которая, если верить пропагандистам, рвалась брать Берлин. Да, что там Берлин, хотели по Лондону шагать... Но в том то и дело: повышенная любовь Путина к секретности сыграла с ним злую шутку, ведь до сих пор никто четко не понимает, какие изначально ставились задачи по планам вторжения. Может, пропагандисты намеренно дезинформировали российскую публику и мировую общественность, дабы запугать, и вовсе не было каких-то наполеоновских задач? Кто знает – молчит в тряпочку.

Второй капкан способен обрушить путинизм. Удивительным образом заморожена не только политическая жизнь, но и разгромлена абсолютно вся внутренняя оппозиция. На политической карте не осталось никого, кто мог бы считаться "пятой колонной". Уже нет тех, на кого можно было бы перевесить ответственность и перевести стрелки. Путин и его вертикаль оказались один на один со всей полнотой ответственности в России. Оттого колоссально растет цена ошибки. Любой просчет чреват самыми непредсказуемыми результатами, а недовольство внутри масс множится. Ой как опасен бунт в условиях исчерпания механизмов бонусов и подачек, а также перед лицом объективного процесса смены поколений!

Конечно, выход можно найти из любой ситуации, тем более, если внимательнее почитать Макиавелли. Путин вполне способен ещё на какое-то время выйти сухим из воды, если усилит процесс внутреннего каннибализма в среде окружающих его группировок. Тем более бункерный период показал, кто чем дышит и какие вынашивает планы на Кремль. Самое время сделать оргвыводы в шоу под названием "найди крайнего" и утилизировать крыс.

Первая очевидная жертва – министр обороны Шойгу. В период 2020-2021 годов именно данный выходец из многонационалов позиционировался в качестве вероятного преемника. Шойгу – как переходящее знамя, которое присутствует во всех правительствах ещё со времён Горбачева. Логичный финал его карьеры – только президентское кресло. В задумке горе-министра "спецоперация" против Украины и была той ступенькой, что вела его в Кремль. Но провалы в ее реализации выбросили амбициозного тувинца из игры. Шойгу совсем не зря демонстративно выступил с планами "наступления по всем операционным направлениям". Необходимо показать какой-то результат до сентября. Однако после потери 30% совокупного наземного боевого потенциала, т.е. 50 тысяч личного состава, вероятно, будет очередная кровавая неудача. Более того, силы вторжения утратили 5 тыс. единиц техники – мощнейшая демилитаризация РФ. Шойгу – однозначно худшее пятно на российской армии за всю ее историю.

Зато Путин по части "СВО" козла отпущения нашел. "Глубинный народ" проглотит, ведь оленевод – он и в Африке оленевод.

Сложнее другая задача. На кого повесить ответственность за то, что экономика сползает в пропасть и имеет только негативный сценарий развития? Есть Набиуллина и Силуанов, но ведь они исполнители, и за свои посты как-то не особо держатся. Группировка "либералов-вредителей" лежит в руинах. Нужны быстрые решения, а их нет. Все надежды только на Путина. Цена ошибок для него как никогда высока.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/681

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