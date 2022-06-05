Врятований державний прапор з «Азовсталі» передали до Музею історії України у Другій світовій війні

● Прапор, що майорів над «Азовсталлю» і вийшов з оточеного Маріуполя разом з останнім захисником, стане одним з головних експонатів виставки «Україна – розп’яття» Музею історії України у Другій світовій війні.

● Віддати шану цьому символу опору та нескореності прийшли евакуйовані поранені захисники Маріуполя та дружини Героїв «Азовсталі». Прапор передав музею начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

«Цей прапор є символом доблесті і героїзму всіх, хто був на «Азовсталі». Це представники Збройних сил, Національної гвардії, Нацполіції, полку «Азов», прикордонників, простих людей, медиків, наших працівників. Цей прапор має стати символом відродження. Коли пройде певний проміжок часу, було б дуже добре, щоб це прапор знову побував в Маріуполі, коли той буде звільнений. Піднятий на тому самому місці, де його знімали наші бійці», зазначив Кирило Буданов.

● На події був також присутній поранений захисник, позивний «Мольфар», евакуйований з «Азовсталі». Він висловив переконання, що подібні реліквії обов’язково мають зберігатися в музеях: «Для того, щоб зберігалася пам’ять про вчинки тих героїв, які віддали своє життя і здоров’я за нашу Батьківщину. І це справді знакова подія для нас всіх».

● Дружина захисника «Азовсталі» Дениса Прокопенка, Катерина, висловила слова вдячності всім захисникам і підрозділам, які до останнього захищали український Маріуполь: «Наразі наша задача докласти максимум зусиль, щоб вони якнайшвидше повернулися додому. Щоб надалі ці воїни розбудовували нашу країну. Захищали, розвивали її».

● Генеральний директор Музею Юрій Савчук підкреслив, що Прапор стане одним з титульних експонатів і висловив слова вдячності всім захисникам України: «Велика дяка всім, хто боровся й бореться до останнього. Молимося й уболіваємо, щоб усі повернулися додому».

Источник: https://t.me/DIUkraine/593

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