Врятувати “Геродота” ― бійці підрозділу “Артан Х” на спині винесли з кілзони важкопораненого воїна 128-ї ОГШБр

Історія хоробрості та бойового братерства в умовах війни ХХІ століття — бійці підрозділу “Артан Х”, що входить до складу спецпідрозділу ГУР МО України “Артан”, на руках винесли важкопораненого побратима з кілзони на Запорізькому напрямку.

Врятований — воїн 3-го гірсько-штурмового батальйону славетної 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ із позивним “Геродот”. Він опинився під атакою ворожих дронів, зазнав поранень кінцівок. Самостійно пересуватися не міг.

“Ми отримали запит від побратимів: їхній поранений піхотинець лежав у посадці. Спершу на його евакуацію відправили наземний роботизований комплекс, але російські окупанти уразили його вогнем FPV. Тоді вирішили залучити групу наших бійців, які перебували неподалік. “Вал”, “Гага” і “Дуб” проявили найвищий рівень відданості бойовому братерству ― фактично винесли “Геродота” з кілзони на своїх спинах”, ― розказав командир “Артан Х” з позивним “Фаворит”.

Пораненого доставили до точки евакуації, куди під загрозою ворожих дронів та мін вирушив екіпаж на Humvee — на шляху в машини декілька разів закипав двигун: кожна зупинка в кілзоні лише підвищувала ризики.

Утім, на щастя, пораненого вдалося вивезти із червоної зони. Воїн уже проходить лікування в шпиталі.

Ексклюзивні кадри порятунку “Геродота” та його розповідь про поранення й евакуацію — дивіться у відео.

Разом ― сила!

Боротьба за Україну триває!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

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