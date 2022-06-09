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Євро-2012 – як це було у Донецьку
Рівно 10 років тому стартував чемпіонат Європи з футболу. В Україні матчі відбувалися у Києві, Львові, Харкові та Донецьку.
Ще 10 років тому український Донецьк був частиною одного з наймасштабніших чемпіонатів світу. Люди вільно ходили з синьо-жовтими прапорами, спілкувалися українською й навіть не підозрювали, що невдовзі місто буде в окупації.
Та уже дуже скоро українські захисники повернуть Донецьк й місто повернеться до мирного та безпечного життя!
Источник: https://t.me/spravdi/10247