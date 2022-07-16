Єврокомісія готує сьомий пакет санкцій проти росії

Він передбачає заборону на імпорт російського золота та експорт передових технологій

Також ЄС планує посилити контроль за експортом товарів подвійного призначення. Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Жорстока війна росії проти України не припиняється. Тому ми пропонуємо посилити суворі санкції ЄС проти кремля та продовжити їх до січня 2023 року. москва повинна продовжувати платити високу ціну за свою агресію, – зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Нові санкції ще мають погодити держави-члени ЄС.

Джерело: https://t.me/spravdi/13305

Новости портала «Весь Харьков»