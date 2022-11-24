Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:33
Просмотров: 19

Європа прагне обрізати фюреру колаборацію з Китаєм, Індією та іншими посібниками

Європа прагне обрізати фюреру колаборацію з Китаєм, Індією та іншими посібниками

▶️ Європарламент визнав федерастів «державою - спонсором тероризму, яка використовує терористичні засоби». Резолюція  має не лише політичну, а й цілком практичну ціль – всеосяжну міжнародну ізоляцію агресора. Поясню, як ЄС досягатиме цієї благородної мети.

● ЄС створює законодавчу базу, щоб юридично обмежити контакти та співпрацю всіх країн ЄС з Росією. Якщо, наприклад, Євроспільнота заборонить торгівлю з державою-терористом, то умовний Орбан не зможе качати нафту з РФ. ЄС не доведеться погоджувати щоразу з усіма країнами-членами новий пакет санкцій.

● Найцікавіший пункт: євродепутати планують ввести так звані вторинні санкції: йдеться про  покарання тих країн, компаній та фізичних осіб, які всупереч санкціям ЄС, торгуватимуть з РФ, допомагатимуть обходити обмеження, посилюватимуть військові спроможності агресора.  

▶️ Насправді, це проривна ініціатива. Вторинні санкції ЄС здатні суттєво обмежити співробітництво Росії з такими країнами як Китай, Казахстан, Вірменія, Грузія, Туреччина, Індія. Ризик потрапити під вторинні санкції такого великого ринку як ЄС змусить спільників фюрера обирати, а не сидіти водночас на двох стільцях. Вибирати між другим у світі ринком збуту та сировинним придатком складний, але очевидний. 

▶️ ЄС перейняв лідерство у протидії РФ. 

І ще: ЄС пообіцяв Україні створення широкого міжнародного «компенсаційного механізму» на відбудову країни, а також трибуналу для російських воєнних злочинців. 

Разом переможемо терористів!

Джерело: https://t.me/orestokratiia/478

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Эстония заморозила активы российских олигархов
Сегодня 09:21    38
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 08:00 24 листопада 2022 року
Сегодня 09:20    34
Харківщина. 24 листопада
Сегодня 09:17    38
Дефіцит в енергосистемі має скоротитися до вечора — міністр енергетики
Сегодня 09:12    52
Соціологи повідомили про рекордне погіршення ставлення фінів до росії
Сегодня 09:10    47
Канада вводить нові санкції проти білоруських компаній та чиновників
Сегодня 08:37    67
Мобілізовані росіяни поповнюють окупаційні підрозділи на території України - ГУР
Сегодня 08:26    84
Аналитика ISW, 23 ноября
Сегодня 08:10    77
Європейський парламент перебуває під кібератакою. Відповідальність за це взяло прокремлівське угруповання
Сегодня 08:05    84
"Пункти незламності" и пункты обогрева в Харькове: карта
Сегодня 07:56    98
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 