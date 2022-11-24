Європа прагне обрізати фюреру колаборацію з Китаєм, Індією та іншими посібниками

▶️ Європарламент визнав федерастів «державою - спонсором тероризму, яка використовує терористичні засоби». Резолюція має не лише політичну, а й цілком практичну ціль – всеосяжну міжнародну ізоляцію агресора. Поясню, як ЄС досягатиме цієї благородної мети.

● ЄС створює законодавчу базу, щоб юридично обмежити контакти та співпрацю всіх країн ЄС з Росією. Якщо, наприклад, Євроспільнота заборонить торгівлю з державою-терористом, то умовний Орбан не зможе качати нафту з РФ. ЄС не доведеться погоджувати щоразу з усіма країнами-членами новий пакет санкцій.

● Найцікавіший пункт: євродепутати планують ввести так звані вторинні санкції: йдеться про покарання тих країн, компаній та фізичних осіб, які всупереч санкціям ЄС, торгуватимуть з РФ, допомагатимуть обходити обмеження, посилюватимуть військові спроможності агресора.

▶️ Насправді, це проривна ініціатива. Вторинні санкції ЄС здатні суттєво обмежити співробітництво Росії з такими країнами як Китай, Казахстан, Вірменія, Грузія, Туреччина, Індія. Ризик потрапити під вторинні санкції такого великого ринку як ЄС змусить спільників фюрера обирати, а не сидіти водночас на двох стільцях. Вибирати між другим у світі ринком збуту та сировинним придатком складний, але очевидний.

▶️ ЄС перейняв лідерство у протидії РФ.

І ще: ЄС пообіцяв Україні створення широкого міжнародного «компенсаційного механізму» на відбудову країни, а також трибуналу для російських воєнних злочинців.

Разом переможемо терористів!

Джерело: https://t.me/orestokratiia/478

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