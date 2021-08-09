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Європа затягує розгляд питання – Кузін про реєстрацію CoronaVac

Європа затягує розгляд питання – Кузін про реєстрацію CoronaVac

Китайський препарат CoronaVac, зареєстрований Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) і використовуваний в Україні, досі не дозволений до використання в Євросоюзі, оскільки «Європа трішки затягує розгляд питання». Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Можливо, це пов’язано зі ставленням до самого виробника… Мені здається, що тут є політика. Тому що, наприклад, той же ж самий Pfizer або інші вакцини розглядалися ЕМА (Європейською медичною агенцією – ред.) доволі швидко. Вакцина CoronaVac вже майже 2 місяці перебуває на розгляді Європейської медичної агенції. І ми маємо надію, що ЕМА ухвалить усе ж таки виважене рішення і визнає цю вакцину вже дозволеною для використання», – сказав Кузін.

Кампанія вакцинації в Україні розпочалася наприкінці лютого – приблизно на два місяці пізніше, ніж у Європейському союзі. Водночас в Україні і в Європі дозволене використання вакцин європейського або американського виробництва. Китайська вакцина CoronaVac широко використовується в Україні, але не визнана в Євросоюзі.

Источник: radiosvoboda.org

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