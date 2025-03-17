Європейці активно готуються до «дня після» - Макрон

Перед віртуальним самітом, який відбувся вчора в суботу у Лондоні під головуванням прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера, і який зібрав країни, готові взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення миру в Україні, Макрон дав інтерв’ю французькій газеті Le Parisien.

Це стало «етапом, який зняв тиск із України і переклав його на росію», – коментує Макрон минулий тиждень, коли Трамп і Зеленський запропонували 30-денне припинення вогню.

Натомість Макрон попереджає, що коли росія каже, що якщо буде припинення вогню, це стане перепочинком для української армії, "вона чітко визнає, що хоче повернутися", і "піти далі". Тобто атакувати інші країни. До того ж він бачить у відмові путіна будь-якого розгортання європейських сил для гарантування безпеки України «явну ознаку стратегічної екзистенційної загрози».

Хоча нині питання завершення війни є прерогативою американців та росіян, Макрон підкреслює, що європейці активно готуються до «дня після».

Франко-британський план, каже Макрон, зараз фіналізується і вже зацікавив «кілька країн» з Європи та поза її межами.

- Мета — не нарощувати кількість [солдат], — зазначає Макрон, нагадуючи, що сьогодні найбільша європейська армія — це українська армія. Мова про «розгортання кількох тисяч військових від кожної країни в ключових точках для програм підготовки» та «як демонстрація нашого тривалого сприяння».

У військових планах Макрон згадує такі центри, як Київ, Одеса, Львів. Натомість Макрон зазначив, що європейцям не обов’язково мати згоду путіна на розгортання своїх військ.

Україна є суверенною, і якщо вона запрошує союзні сили на свою територію, це не росія має вирішувати, приймати їх чи ні

Щодо непередбачуваного Трампа тактика Макрона полягає в «утриманні контакту та спробі уникнути серйозних інцидентів», у «тому, щоб бути залученими», щоб «зменшити невизначеність».

❗️ Після передачі французьких винищувачів Mirage 2000 Макрон «не виключає» поставок додаткових літаків, включно з тими, які вже використовують «треті країни». Окрім літаків, президент Зеленський, який розмовляв із Макроном у п’ятницю, попросив «радіокеровані ракети та дрони», поставка яких зараз розглядається Францією.

Макрон каже, що попросив французьких оборонних промисловців активно пропонувати свою продукцію європейським державам, які “звикли купувати американське”.

Тим, хто купує Patriot, треба запропонувати SAMP/T нового покоління, франко-італійський. Тим, хто бере F-35, — пропонувати Rafale. Саме так ми точно збільшимо темпи виробництва

Також Макрон похвалився темпами нарощування французької оборонної промисловості за останні роки.

У 2021 році ми виробляли 10 Caesar на рік. Цього року зробимо 82

Джерело: https://t.me/in_factum/32386

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