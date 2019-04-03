Європейські колеги підтримують реформування української митниці

Представники митних органів Польщі, Угорщини, Словаччини та Болгарії висловили підтримку Україні у напрямі реформування митниці та розвитку ефективної співпраці на кордоні. Про це заявив в.о. Голови ДФС Олександр Власов, коментуючи результати міжнародної конференції, яка відбулася наприкінці минулого тижня у Львові за участі представників митних органів, та зустрічей у Варшаві з керівництвом Державної фіскальної адміністрації Польщі.

«Це перша зустріч у такому форматі, яка відбулася за ініціативою України. Нам вдалося зібрати чотири країни ЄС – Польщу, Угорщину, Словаччину та Болгарію, щоб обговорити надзвичайно актуальні для наших держав питання: спільний контроль, обмін інформацією та боротьбу з контрабандою. Всі учасники міжнародної зустрічі підтримали комюніке, підготовлене ДФС. Тут декілька важливих аспектів. І їх погодження всіма сторонами говорить про надзвичайну підтримку наших європейських колег реформування митниці, ефективної співпраці на кордоні заради майбутнього», – зазначив Олександр Власов.

За його словами, учасники зустрічі наголошували на необхідності у рамках реформування митниці гармонізації Митного кодексу України з Митним кодексом ЄС. Особлива увага приділялася впровадженню інституту Уповноваженого економічного оператора. Відповідний законопроект, на який так давно очікує український бізнес, вже ухвалено Верховною Радою України у першому читанні.

Представники митних органів також відзначили важливість запровадження обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, а також інформацією про товари перед їх прибуттям та після їх відбуття з митної території.

«Ефективний механізм обміну даними дасть можливість забезпечити дотримання митного законодавства України та держав-членів ЄС. І це одне з першочергових завдань, яке необхідно вирішити у максимально короткі терміни», – впевнений Олександр Власов.

Серед першочергових завдань також прискорення приєднання України до Конвенції про спільний транзит та NCTS, поширення спільного митного та прикордонного контролю в пунктах пропуску між Україною та іншими сусідніми країнами-членами ЄС.

Особлива увага на конференції була приділена питанням протидії порушенням митних правил та контрабанді товарів. Учасники домовилися про підвищення взаємодії митних адміністрацій зазначених країн у напрямі протидії контрабанді зброї, боєприпасів, наркотиків та боротьби з порушенням митних правил при переміщенні товарів, у тому числі тютюнових виробів, особливо шляхом обміну оперативною інформацією. Одним з дієвих кроків такої взаємодії можуть бути спеціальні митні операції, можливість проведення яких наразі розглядається.

Підтримана також і заява української сторони в частині врегулювання питання щодо довготривалого перетину пунктів пропуску через кількість транспортних засобів, що зростає. Одним із механізмів вирішення проблеми є використання Системи раннього попередження про виникнення надзвичайних ситуацій на кордоні між Україною та сусідніми країнами-членами ЄС.

За словами очільника ДФС Олександра Власова, попередні домовленості на львівській конференції були підтримані Державним секретарем, Головою Державної фіскальної адміністрації Польщі Маріаном Банашєм, який є і Урядовим уповноваженим з питань боротьби з фінансовими порушеннями.

«Така надзвичайно потужна підтримка з боку польських колег є важливою для нас, адже ми маємо і спільні пункти контролю, і ефективний досвід по обміну інформацією та запитами про надання адміністративної допомоги у проведенні перевірок та розслідувань. Українсько-польська ділянка кордону є однією з напружених ділянок з ЄС і по інтенсивності товаропотоку, і по виявленню фактів митних правопорушень», – підкреслив Олександр Власов.

Источник: sfs.gov.ua

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