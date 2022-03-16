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Європейська делегація прибула до Київа, незважаючи на війну

Європейська делегація прибула до Київа, незважаючи на війну

ГоДо Києва приїхали віцепрем’єр Польщі Ярослав Качинський, прем’єр-міністри Польщі Матеуш Моравецький, Чехії – Петер Фіала та Словенії – Янез Янша.

За словами Матеуша Моравецького, війну в Україні розв’язав жорстокий тиран, який нападає на беззахисних мирних жителів, бомбардує міста та лікарні.

“Світ втратив почуття безпеки, а невинні люди гинуть і втрачають усе своє майно. Ми повинні якнайшвидше зупинити трагедію, яка відбувається на Сході. Саме тому разом із Ярославом Качинським, Петером Фіалою та Янезом Яншем ми знаходимося в Києві”, – написав він.

Президент України Володимир Зеленський заявив: Ваш візит до Києва у цей важкий для України час – потужне свідчення підтримки. Ми це дуже цінуємо.

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