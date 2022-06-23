23.06.2022 21:38
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Європейська рада надала Україні статус країни-кандидата в ЄС
Лідери Європейського Союзу надали Україні статусу кандидата в члени Спільноти.
Відповідне рішення ухвалено в четвер у Брюсселі в рамках засідання Європейської ради на рівні глав держав та урядів, повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на високопоставлене джерело в Європейській раді.
Також журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк повідомив, що разом із Україною статус кандидата у ЄС отримала Молдова.