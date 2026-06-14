Європейський оборонний концерн представив ракетно-лазерну систему для збиття дронів

Європейський оборонний концерн MBDA на авіакосмічній виставці ILA Berlin 2026 вперше представив комплексну систему боротьби з безпілотниками, яка поєднує ракету-перехоплювач DefendAir і високоенергетичну лазерну зброю.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресреліз MBDA.

"Компанія вперше в історії демонструє комплексну систему протидії БПЛА, основу якої становлять керовані ракети DefendAir та високоенергетична лазерна зброя, інтегрована на єдиній протидроновій платформі", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що нова система створена для протидії "швидко зростаючому виклику малих, швидких і недорогих безпілотних повітряних загроз".

Основою комплексу є поєднання керованої ракети DefendAir та "інтегрованої на антидроновій платформі високоенергетичної лазерної зброї", що дозволяє перекривати різні зони перехоплення цілей.

У MBDA наголосили, що нова система стала одним із результатів багаторічних інвестицій компанії у створення лазерної зброї.

"Це нове рішення є одним із результатів десятиліть інвестицій MBDA в розробку ефективної лазерної зброї, особливо проти недорогих загроз, таких як безпілотники", - йдеться в повідомленні.

Компанія також повідомила, що DefendAir вироблятиметься в межах контракту на розробку та закупівлю для Бундесверу. "Упродовж наступних років для цього заплановані масштабні виробничі заходи", - зазначили в MBDA.

За оцінкою компанії, поєднання ракети DefendAir та лазерної технології може забезпечити військовим "високоефективну багатошарову оборону проти безпілотних літальних апаратів" із метою досягнення початкової бойової готовності "ще до завершення цього десятиліття".

Паралельно MBDA презентувала своє портфоліо далекобійних ударних систем Deep Strike. До нього входять гіперзвукові системи озброєння з дальністю понад 2 тис. км, а також дозвукові рішення, зокрема крилата ракета наземного базування Land Cruise Missile (LCM) із дальністю понад 1 тис. км.

Крім того, компанія представила інструмент для моделювання бойових дій у космосі, який дозволяє користувачам симулювати "весь ланцюг загроз і впливу".

Як повідомляв Укрінформ, MBDA є одним із найбільших європейських виробників ракетного озброєння та систем протиповітряної оборони. Акціонерами концерну є три великі оборонні гіганти: європейський авіабудівний концерн Airbus (37,5%), британська BAE Systems (37,5%) та італійська Leonardo (25%).

При цьому компанія об'єднує ракетобудівні підприємства та виробничі потужності п'яти країн – Франції, Великої Британії, Італії, Німеччини та Іспанії.

Концерн виробляє, зокрема, крилаті ракети Storm Shadow/SCALP та Taurus (через спільне підприємство німецького підрозділу MBDA зі шведською компанією Saab), ракети класу "повітря-повітря" Meteor, зенітні ракети Aster та інші високоточні системи озброєнь.

Окрім виробництва власних ракетних систем, MBDA Deutschland через спільне підприємство COMLOG забезпечує перше в Європі серійне виробництво та обслуговування зенітних ракет Patriot PAC-2 GEM-T для країн НАТО.

Джерело: ukrinform.ua

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