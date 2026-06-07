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Європейський Союз посилює розвідку на тлі зовнішніх загроз

Європейський Союз посилює розвідку на тлі зовнішніх загроз

У межах підготовки нової Європейської стратегії безпеки Європейська служба зовнішньої діяльності (ЄСЗД) розглядає можливість посилення ролі Розвідувально-ситуаційного центру ЄС (European Union Intelligence and Situation Centre, EU INTCEN). Мета – підвищити координаційну роль EU INTCEN у системі обміну розвідувальною інформацією між країнами-членами та інституціями Євросоюзу. Остаточно нова стратегія має бути сформована й представлена влітку 2026 року.

Документ передбачатиме ширше трактування поняття безпеки, включаючи не лише оборону, а й економічну безпеку, стійкість ланцюгів постачання та співпрацю з державами-партнерами поза межами ЄС. Нова Європейська стратегія безпеки міститиме оцінку пріоритетних геополітичних загроз, аналіз поточного стану європейської безпеки та дорожню карту подальших дій.

У межах нової стратегії пропонується створення в EU INTCEN окремого кадрового підрозділу та власної ІТ-інфраструктури. Такі зміни покликані посилити організаційну самостійність центру, підвищити швидкість обробки інформації та поліпшити технічні умови для взаємодії з національними розвідувальними й безпековими службами без формального розширення повноважень центру. При цьому структура не має власних оперативних розвідувальних функцій і не здійснює самостійного збору розвідувальної інформації, а працює переважно на основі даних, які добровільно надають спецслужби держав-членів ЄС.

EU INTCEN – основний цивільний розвідувально-аналітичний підрозділ Європейського Союзу, який забезпечує керівництво інституцій Євросоюзу оцінками у сфері безпеки та зовнішньої політики. У нинішньому форматі функціонує з 2012 року.

Джерело: szru.gov.ua

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Темы: єс

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