Євросоюз надасть Україні всю необхідну допомогу для відновлення повного контролю над своїми територіями

Європейська Рада відкинула спробу росії “приєднати” тимчасово загарбані території України та підтвердила, що ЄС продовжуватиме стояти поряд з Україною, надаватиме їй всю необхідну допомогу у відновленні суверенітету та повного контролю над своїми територіями.

Про це йдеться у заяві Європейської Ради, що оприлюднена на її офіційному сайті.

Члени Європейської Ради наголосили, що країни ЄС не визнають, та ніколи не визнаватимуть незаконні “референдуми”, які росія використала для подальшого порушення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також ніколи не визнаватимуть “сфальшованих та протизаконних” результатів цього дійства.

Члени Європейської Ради підтвердили, що перед фактом російської агресивної війни, а також останньої ескалації, до якої вдалася москва, Європейський Союз рішуче стоїть поряд з Україною та її народом, залишається непохитним у підтримці територіальної цілісності та суверенітету країни.

“Україна використовує своє законне право на самооборону проти російської агресії, щоб поновити повний контроль над власною територією, і має право звільнити нині окуповані території в межах своїх міжнародно визнаних кордонів. Ядерні погрози кремля, військова мобілізація та стратегія, яка намагається брехливо представити територію України російською, як і заяви, що війна віднині може вестися на території росії, не похитнуть нашу рішучість”, – наголосили члени Європейської Ради.

Як йдеться у документі, ЄС посилить обмежувальні заходи з протидії незаконних вчинкам росії. Це дозволить надалі підвищити тиск на росію з метою покласти край її агресивній війні.

“Ми знову повторюємо, що Європейський Союз твердо стоїть поряд з Україною, і буде продовжувати надавати потужну економічну, військову, соціальну та фінансову підтримку для України так довго, як це буде необхідним”, – наголосили члени Європейської Ради.

Джерело: gur.gov.ua

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