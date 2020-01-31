Євросоюз остаточно затвердив угоду з Brexit

Рада Європейського союзу затвердила в письмовому вигляді угоду про вихід Великобританії зі складу ЄС (Brexit), остаточно завершивши процес ратифікації угоди зі свого боку

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Зазначається, що угода по Brexit набуде чинності після виходу Великобританії з ЄС 31 січня 2020 року опівночі за київським часом.

"З цього часу велика Британія більше не буде державою-членом ЄС і буде вважатися третьою країною. Угода про вихід забезпечує впорядкований вихід Великобританії з Союзу. Він охоплює права громадян, фінансовий розрахунок, перехідний період, протоколи з Ірландії / Північної Ірландії, Кіпру і Гибралтару, управління та інші питання поділу", - повідомили в ЄС.

Напередодні угоду про умови виходу Великої Британії зі складу ЄС ратифікував Європарламент.

Угода передбачає впорядкований вихід Британії з блоку. Вона охоплює права громадян, фінансові питання, перехідний період, протоколи щодо Ірландії і Північної Ірландії, Кіпру та Гібралтару.

Набуття чинності угоди означає початок перехідного періоду, який триватиме до 31 грудня 2020 року. Цей перехідний період потрібний для того, аби громадяни і підприємства мали більше часу для адаптації до нових умов.

Протягом перехідного періоду Британія продовжить застосовувати закони ЄС, але більше не буде представлена ​​в інституціях Євросоюзу.

Перехідний період може бути продовжений всього один раз на період до одного або двох років, якщо обидві сторони погодяться на це до 1 липня 2020 року.

Переговори про майбутнє партнерство між ЄС і Великою Британією почнуться після того, як країна вийде з ЄС.

Источник: espreso.tv

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