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Євросоюз виділить 7,25 мільйона євро на розслідування воєнних злочинів рф в Україні

Євросоюз виділить 7,25 мільйона євро на розслідування воєнних злочинів рф в Україні

Про це на своєму сайті повідомляє Європейська комісія.

● Цей проєкт є частиною зусиль ЄС із глобальної боротьби проти безкарності за міжнародні злочини.

● Ці кошти, зокрема, допоможуть Міжнародному кримінальному суду наростити спроможності із розслідування воєнних злочинів, які росія скоїла в Україні.

Не може бути безкарності за злочини, скоєні під російською окупацією. Розслідування МКС мають вирішальне значення для забезпечення відповідальності та справедливості за жахливі злочини, скоєні в Україні, – заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Источник: https://t.me/spravdi/10222

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