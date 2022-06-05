Євросоюз вже почав працювати над наступним пакетом санкцій
Євросоюз вже почав працювати над наступним пакетом санкцій, які покликані значно скоротити можливості Кремля продовжувати війну проти України. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський.
● Він дав зрозуміти, що основними напрямками обмежень мають стати газові постачання з росії та розширення списку банків, які відключать від SWIFT. У цьому контексті він згадав Газпромбанк, через який організовано "оплату газу за рублі".
● Серед інших заходів Яблонський назвав конфіскацію російських заморожених активів, які можуть бути спрямовані на посилення оборони та повоєнне відновлення України. "Ми вже працюємо у цьому напрямі", – наголосив він.
● Політик додав, що "у Путіна поки що достатньо ресурсів, щоб витрачати гроші на армію та поповнювати сили на фронті", і що завдання санкцій - "відрізати його від джерел грошей".
● За словами Яблонського, Євросоюз також посилив тиск на Угорщину, яка заблокувала включення низки пунктів до шостого санкційного пакету.
Судячи з амбіційності поставлених завдань, Сьомому пакету будуть противитися ще більш озвіріло, аніж Шостому, і в авангарді цього процесу стоятиме підмосковна Угорщина.
Проте, як показує практика, Євросоюзу вдасться його продавити попри жорсткий спротив різних будапештів. Мій прогноз - середина-кінець липня. Трохи запізно, але краще запізно, аніж ніколи. І це дійсно дуже гарний пакет, який стане контрольним пострілом в економіку росії. Та ще пручатиметься деякий час, але вести таку війну як зараз, вже не зможе. Амінь.
Источник: https://t.me/Sharpreview/14522