Євросоюз вже почав працювати над наступним пакетом санкцій, які покликані значно скоротити можливості Кремля продовжувати війну проти України. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський.

● Він дав зрозуміти, що основними напрямками обмежень мають стати газові постачання з росії та розширення списку банків, які відключать від SWIFT. У цьому контексті він згадав Газпромбанк, через який організовано "оплату газу за рублі".

● Серед інших заходів Яблонський назвав конфіскацію російських заморожених активів, які можуть бути спрямовані на посилення оборони та повоєнне відновлення України. "Ми вже працюємо у цьому напрямі", – наголосив він.

● Політик додав, що "у Путіна поки що достатньо ресурсів, щоб витрачати гроші на армію та поповнювати сили на фронті", і що завдання санкцій - "відрізати його від джерел грошей".

● За словами Яблонського, Євросоюз також посилив тиск на Угорщину, яка заблокувала включення низки пунктів до шостого санкційного пакету.

Судячи з амбіційності поставлених завдань, Сьомому пакету будуть противитися ще більш озвіріло, аніж Шостому, і в авангарді цього процесу стоятиме підмосковна Угорщина.

Проте, як показує практика, Євросоюзу вдасться його продавити попри жорсткий спротив різних будапештів. Мій прогноз - середина-кінець липня. Трохи запізно, але краще запізно, аніж ніколи. І це дійсно дуже гарний пакет, який стане контрольним пострілом в економіку росії. Та ще пручатиметься деякий час, але вести таку війну як зараз, вже не зможе. Амінь.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14522

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