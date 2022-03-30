Віртуальна реальність Кремля: должили про захоплення Немічева та “Чилі”, які передають привіт із Харкова

Депутат Держдуми та генерал-полковник Володимир Шаманов повідомив про захоплення двох українців, яких у РФ звинувачують у тортурах російських військових. За словами Шаманова, взяті в полон Сергій Величко та Костянтин Немічев – командири батальйонів харківського «Азова».

Все б нічого, та тільки після цього Величко та Немічов записали відео-спростування з Харкова та передали привіт пропагадистам з Кремля.

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