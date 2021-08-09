Все больше компаний в США требуют от сотрудников привиться от COVID-19

Все новые американские компании требуют от своих сотрудников привиться от коронавируса. Среди авиакомпаний к инициативе первой присоединилась United Airlines.

В целом в США от коронавируса полностью привили 50% населения, об этом сообщил в твиттере директор по статистике пандемии в Белом доме доктор Сайрус Шахпар. Он призвал участников процесса продолжать в том же темпе.

С июня United Airlines требовала наличия прививки от коронавир уса только у новых работников. Компания также призывала своих сотрудников вакцинироваться добровольно при помощи таких стимулирующих мер, как надбавка к зарплате или увеличение отпуска. В результате около 90% пилотов и 80% стюардесс United Airlines сделали прививки.

Все 67 тысяч сотрудников, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания или религиозные причины для отказа от вакцинации, должны будут привиться в течение пяти недель после 20 сентября. После этого сотрудники должны предоставить карты вакцинации или покинуть компанию.

Руководители компаний в различных сферах экономики США утверждают, что вакцинация сотрудников — необходимое условие для удержания экономики на плаву. Ритейлер Walmart и Microsoft ввели обязательную вакцинацию, но в основном только дл я офисных сотрудников, возвращающихся на рабочие места. Производитель продуктов питания Tyson Foods на этой неделе заявил, что все сотрудники должны вакцинироваться к 1 ноября.

Компании Facebook и Google заявили, что сотрудники должны пройти вакцинацию от коронавируса, прежде чем возвращаться с удаленной работы в офисы. В Apple пока ограничились рекомендацией привиться, но при этом обязали весь персонал магазинов и покупателей носить маски, включая и тех, кто уже прошел вакцинацию. Netflix обязал привиться от коронавируса актеров и работников съемочных площадок.

Гендиректор Google Сундара Пичаи сообщила, что требование об обязательной вакцинации сотрудников сначала будет распространяться на офисы в США, а после этого его распространят и на подразделения в других странах.

Телеканал CNN сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин может на этой неделе запросить разрешение президента США Джо Байдена обязать всех военных, находящихся на действительной службе, пройти вакцинацию против COVID-19.

В компании Amazon не собираются вводить обязательную вакцинацию, поскольку такие меры могут привести к недовольству персонала и увольнениям, но сделавшие прививку сотрудники могут выиграть полмиллиона долларов и другие ценные призы. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо руководства крупнейшего онлайн-ритейлера, призовую акцию Max Your Vax решили запустить, чтобы побудить как можно больше сотрудников сделать прививки.

Всего в Amazon работают около 1,3 миллиона человек. Между привившимися сотрудниками разыграют денежные призы — два по полмиллиона долларов и шесть — по сто тысяч, а также пять автомобилей и пять путевок на курорты.

Источник: nigroll.com

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