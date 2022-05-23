Все лучшее – детям! (Нет)

На поздней стадии экстерминации России злокачественный путинизм все ещё делает попытки уцепиться своими щупальцами за некие суррогаты из исторического прошлого. На выжженых полях российского интеллектуального бесплодия вызрел очередной китч. В едином трудовом порыве народные бездельники из такого бессмысленного органа, как федеральное собрание, изобрели идею пионерии. В день столетия создания Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина представители всех фракций Госдумы и примкнувшие к ним сенаторы внесли законопроект Останиной – Козаковой о создании общероссийского движения детей и молодежи. Рабочее название нового проекта – "Большая перемена". Очевидно, что он – прекрасная возможность распилить колоссальный бюджет, ведь значки с портретом Путина должны нацепить 18 млн.российских детей.

Задумка воскрешения пионерии под Путина, правда, не нашла однозначного отклика. Во-первых, "Большая перемена" является двойным симулякром, ведь пионерское движение в СССР было просто суррогатом западных скаутов. Опять убогий косплей иностранных наработок, даже как-то обидно. Во-вторых, советские пионеры были инструментом защиты интересов рабочего класса, так сказать, "дети рабочих". Все было четко и конкретно. А чьи интересы будет защищать "БП"? Ведь вряд ли дети силовиков и чиновников пойдут в это убожество, среднего класса уже нет, выходит – это отстойник для люмпенов. Действительно, "путинерия" походит на механизм оболванивания детей черни с 6 лет идеями беззаветной преданности вождю. Но каких-либо карьерных перспектив "БП" давать не будет, ведь оно будет просто болтатся между детским садом и первым рабочим местом. В СССР ВПО имени Ленина была школой коммунизма после которой попадали в ВЛКСМ, а потом – в КПСС. Куда будут попадать после "БП"? Никакой проекции в будущее... Очередной мыльный пузырь. В-третьих, у "БП" нет даже идеологии. В текущем виде организация напоминает масштабированный субботний церковно-приходской кружок. Формирование мировоззрения на основе традиционных ценностей, любви к родине и трудолюбия – благие цели, если бы этого всего придерживались сами верхи. А так это отдает духом махрового лицемерия. По сути, формируется своего рода общероссийский концлагерь для детей босяков. Подростая, они должны будут быть всегда готовы с улыбкой на глазах отдать свои жизни вождю, организующему все новые и новые "спецоперации".

Вот только в верхах никто не оценит этих жертв, ведь отпрыски сливок путинского режима какие-то безродные космополиты. Для них "Россия" с ее дремучим "глубинным народом" настолько чужда и омерзительна, что они сбежали из нее на вражеский Запад. Хорошо известно, что путинская шалошовка Кабаева вместе с приплодом живёт в шале на швейцарском озере Лугано. Также европейские страны облюбовали и законнорожденные дочери Путина. Падчерица Лаврова разжилась элитной квартирой на враждебном туманном Альбионе, а зять – гражданин Израиля.

Пройдемся по патриотам из "Единой России". Многие ли из них обзавелись для своих чад имуществом и паспортами столь любимого ими Донбасса? Сын спикера Совфеда Валентины Матвиенко имеет виллу и ВНЖ в Италии. Дети депутата Лисовского являются гражданами Эстонии. Оборотистый сынуля депутата Езубова имеет кипрское гражданство, владеет недвижимостью и ведет бизнес в Великобритании и во Франции, а также является бенефициаром компаний из Панамы, Бермуд, БВО и Австрии. Дети-мажоры депутата Чепы являются резидентами стран НАТО. Фирма сына Чепы владеет виллой в Марбелье, а дочь имеет английское резидентство. Дочь депутата Ресина живет в Чехии и вместе с мужем владеет 11 квартирами в Праге. Дочери сенаторов Пушкова и Тимченко живут и трудятся в Италии и Чехии. Пока детей люмпенов через новую пионерию загоняют любить Россию, выводок путинских элит рассматривает возвращение на родину самой страшной карой.

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“Поп крестит октябрят в пионеры. Россия, шёл 2022 год..»

Источник: https://t.me/sytosokrata/637

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