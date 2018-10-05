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Все приходы "УПЦ МП" считают в России приходами РПЦ

Все приходы УПЦ МП считают в России приходами РПЦ

Все имеющиеся в Украине приходы так называемой УПЦ МП обозначены на сайте Русской православной церкви приходы РПЦ.

Об этом сообщила в пятницу в Херсоне полковник Центрального аппарата СБУ Юлия Лапутина на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами высших учебных заведений города, посвященной вопросу информационной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщает "Укринформ".

"Это сайт Русской православной церкви, который представляет она, и там есть карта Украины. Так вот, когда нам говорят, что УПЦ Московского патриархата - это украинская православная церковь, надо посмотреть на эту картинку. Можно зайти на этот сайт, и вы увидите, что все приходы Украинской православной церкви Московского патриархата обозначены там как приходы Русской православной церкви", - отметила Лапутина.

Она подчеркнула, что Русская православная церковь играет очень мощную роль в осуществлении на территории Украины манипулятивных технологий.

Источник: sprotyv.info

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