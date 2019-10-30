Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:17
Просмотров: 111

Всегда готовы: большинство россиян поддерживает изоляцию от мирового Интернета

Всегда готовы: большинство россиян поддерживает изоляцию от мирового Интернета

Россия продолжает шаги на пути изоляции от остального мира. Дело дошло и до сети Интернет, там планируется отключение от мировой сети. Похоже, что локальный Интернет, который в Госдуме предложили ласково назвать «Чебурашкой», становится все ближе и реальнее.

Институт развития интернета, который ранее возглавлял советник президента РФ Герман Клименко, а теперь — глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, провел исследование отношения населения России к возможному отказу от иностранных сервисов в сети, сообщает finanz.ru.

Опросив тысячу человек в возрасте от 18 лет, ИРИ пришел к выводу, что большинство граждан РФ (53%) готовы отказаться от зарубежных сайтов и платформ в пользу отечественных аналогов, если это приведет к «созданию рабочих мест» и «ускорению рынка».

Как сообщает РИА Новости, с наибольшим энтузиазмом отказаться от зарубежных сервисов готовы женщины 45-54 лет и старше 65 лет — 70%. Меньше всего к этому готовы молодые люди в возрасте 18-24 лет (21% мужчин и 25% женщин).

Сама возможность выбора между использованием отечественных и зарубежных интернет-сервисов вызывает гордость у 34% россиян, выяснили авторы исследования. В наибольшей степени это чувство присуще пенсионерам — мужчинам и женщинам старше 65 лет (44% и 39% соответственно).

При этом 77% россиян считают, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний для обеспечения безопасности и защиты персональных данных граждан.

73% полагают, что российские интернет-компании, работающие в РФ и зарабатывающие на использовании данных россиян, должны находиться под управлением граждан РФ. Большинство (66%) считают при этом, что государство должно поддерживать отечественные интернет-компании и предоставлять им преференции.

О необходимости «готовиться и быть готовыми» к отключению от глобального интернета президент России Владимир Путин заявил в феврале. Интернет, по словам Путина, является изобретением спецслужб Запада. «Они же там сидят и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают оборонную информацию», — пояснил президент.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ЗНАЙ ИСТОРИЮ. Норд-Ост. 17 лет
Сегодня 10:26    154
ФСБ задерживает украинских рыбаков в наших внутренних водах и выясняет, были ли они в АТО. КАРТА
Сегодня 10:14    122
В центре Новосибирска торжественно открыли постамент для памятника без памятника
Сегодня 07:48    97
Кремль выставил ультиматум Украине для сделки по транзиту газа
Сегодня 06:06    452
Подальша робота найбільшого українського інтернет-магазину техніки Rozetka під питанням
29.10.2019 18:20    246
Россияне считают Украину и США самыми недружественными странами
29.10.2019 10:08    178
Російський літак порушив повітряний кордон Естонії
29.10.2019 08:33    130
Адвокат пояснив, чому Росія не віддає захоплені українські катери
28.10.2019 11:30    299
Пьяные российские школьницы напали на пять человек за час
28.10.2019 11:18    493
«Отомстил за всех!»: в Уфе татуировщик набил клиенту надпись «Кидала» прямо на лбу
28.10.2019 08:05    277
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 