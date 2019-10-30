Всегда готовы: большинство россиян поддерживает изоляцию от мирового Интернета

Россия продолжает шаги на пути изоляции от остального мира. Дело дошло и до сети Интернет, там планируется отключение от мировой сети. Похоже, что локальный Интернет, который в Госдуме предложили ласково назвать «Чебурашкой», становится все ближе и реальнее.

Институт развития интернета, который ранее возглавлял советник президента РФ Герман Клименко, а теперь — глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, провел исследование отношения населения России к возможному отказу от иностранных сервисов в сети, сообщает finanz.ru.

Опросив тысячу человек в возрасте от 18 лет, ИРИ пришел к выводу, что большинство граждан РФ (53%) готовы отказаться от зарубежных сайтов и платформ в пользу отечественных аналогов, если это приведет к «созданию рабочих мест» и «ускорению рынка».

Как сообщает РИА Новости, с наибольшим энтузиазмом отказаться от зарубежных сервисов готовы женщины 45-54 лет и старше 65 лет — 70%. Меньше всего к этому готовы молодые люди в возрасте 18-24 лет (21% мужчин и 25% женщин).

Сама возможность выбора между использованием отечественных и зарубежных интернет-сервисов вызывает гордость у 34% россиян, выяснили авторы исследования. В наибольшей степени это чувство присуще пенсионерам — мужчинам и женщинам старше 65 лет (44% и 39% соответственно).

При этом 77% россиян считают, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний для обеспечения безопасности и защиты персональных данных граждан.

73% полагают, что российские интернет-компании, работающие в РФ и зарабатывающие на использовании данных россиян, должны находиться под управлением граждан РФ. Большинство (66%) считают при этом, что государство должно поддерживать отечественные интернет-компании и предоставлять им преференции.

О необходимости «готовиться и быть готовыми» к отключению от глобального интернета президент России Владимир Путин заявил в феврале. Интернет, по словам Путина, является изобретением спецслужб Запада. «Они же там сидят и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают оборонную информацию», — пояснил президент.

Источник: sprotyv.info

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