Вселенський патріархат визнав незаконною анексію Київської Митрополії Російською Церквою - речник УПЦ КП

Синод Вселенського патріархату визнав незаконною анексію Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 році.

Про це заявив у Facebook речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря з посиланням на джерела.

"Відразу з кількох джерел надійшла інформація про два очікуваних рішення Синоду Вселенського Патріархату. 1. Про задоволення апеляції Патріарха Філарета (а також апеляції митрополита Макарія). 2. Про визнання незаконною анексії Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 році", - заявив він.

Зараз очікується офіційне оголошення від Священного Синоду.

Нагадаємо, з 9 по 11 жовтня в Стамбулі проходило засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому розглядалося питання затвердження Томоса про автокефалію Української Православної Церкви. Засідання проходило за закритими дверима.

Источник: newsua.one

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