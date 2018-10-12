Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии Украине

Заявление по результатам заседания Священного Синода Вселенского патриархата, которое проходило с 9 до 11 октября, опубликовали на сайте патриархата.

В документе отмечается, что Священный Синод принял такое решение:

«1) Подтвердить уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины.

2) Восстановить на сегодняшний день Ставропигию Вселенского патриарха в Киеве, одну из его многих ставропигий в Украине, которые всегда там существовали.

3) Принять и рассмотреть просьбу об апелляции от Филарета Денисенко, Макария Малетича (патриархи Украинской Православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, преданные анафеме Русской православной церковью — ред.) и их последователей, которые оказались в схизме не по догматическим причинам, в соответствии с каноническими прерогативами Константинопольского патриарха получать такие обращения от иерархов и других священнослужителей со всех автокефальных церквей. Таким образом, упомянутые выше лица были канонически восстановлены в своем епископском или священническом сане, также было восстановлено общение их верных с церковью.

4) Отменить обязательства Синодального письма 1686 года, выданного при обстоятельствах того времени, которое предоставляло в порядке икономии право Патриарху Московскому рукополагать Киевского митрополита, избранного собором духовенства и верующих его епархии, который должен вспоминать Вселенского Патриарха как своего Первоиерарха при любом богослужении, провозглашая и подтверждая свою каноническую зависимость от Матери-Церкви Константинополя.

5) Обратиться ко всем вовлечённым сторонам с призывом воздерживаться от захвата церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых иных насильственных действий и мести, чтобы побеждали мир и любовь Христа».

В опубликованном сегодня заявлении Киевского патриархата отмечается, что решения Священного Синода «открывают путь к образованию в Украине единой поместной автокефальной Украинской православной церкви и к получения ею Патриаршего и Синодального Томоса об автокефалии».

В УПЦ КП подчёркивают, что решения Священного Синода также «открывают путь к созыву Чрезвычайного объединительного собора иерархов УПЦ в составе всего украинского епископата, который в апреле 2018 года обратился к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии УПЦ».

«Киевский Патриархат призывает иерархов УАПЦ и вовлечённых в процесс единения иерархов Московского патриархата в Украине приступить к подготовке Чрезвычайного объединительного собора. Задачей этого Собора является принять решение о церковном единстве, выбрать Предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который от её имени получит Патриарший и Синодальный Томос об автокефалии УПЦ», — заявили в Киевском патриархате.

Патриарх УПК КП Филарет считает, что процесс объединения церквей пройдёт быстро. Такое мнение он высказал на брифинге после объявления решения Синода.

«Я думаю, что этот процесс объединения будет очень быстрым. Мы договоримся, когда мы соберем этот Собор. Я так планирую, что мы соберем его в ближайшее время. Это будет архиерейский Собор, в котором примут участие архиереи Киевского Патриархата, архиереи Автокефальной Церкви во главе с митрополитом Макарием и архиереи Московского Патриархата, которые захотят», — пояснил Филарет.

Комментируя итоги заседания Синода, президент Украины Пётр Порошенко отметил: «Решение о предоставлении автокефалии Украине — принято и ещё раз подтверждено».

«Мы сегодня получили автокефалию, и после Собора Предстоятель Украинской поместной православной церкви получит Томос», — отметил президент.

Порошенко также пообещал, что государство будет уважать выбор тех, кто решит остаться в структуре Русской православной церкви, но при этом защитит и права тех священников и мирян УПЦ Московского Патриархата, которые добровольно решат выйти из-под её влияния.

«Совместное создание независимой церкви не может быть основанием для раздора, для противостояния, для насилия. Мы этого точно не должны допустить. Наоборот, это — дорога к миру, спокойствию, пониманию, — сказал президент. — Как только где-то увидите людей, которые будут призывать взять силой лавру, монастырь или храм, знайте, это — московская агентура. Ибо цель Кремля — ​​разжечь в Украине религиозную войну. И это точно не мой план, не план украинского народа и не план украинского государства».

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал политиков и общественных деятелей воздержаться от провокаций и попыток дестабилизировать ситуацию.

«Призываю не допускать провокаций и спекуляций. МВД обеспечит безопасность и правопорядок. Если возникнет необходимость противостоять экстремизму и религиозной вражде, действовать будем жёстко. Пусть это не станет неожиданностью для всех «горячих голов», — заявил Аваков.

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